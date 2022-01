Il Bisceglie Calcio riparte con un pareggio a reti bianche

Nuovo 0-0, il settimo stagionale, per il Bisceglie Calcio che non approfitta del momento di difficoltà della Nocerina, reduce da quattro sconfitte consecutive, ed esce dal “San Francesco” con un punto nel match valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie D.

Mister Cazzarò sceglie il 3-5-2 nel giorno del suo esordio sulla panchina nerazzurra ma sorprende scegliendo Coria a supporto di Lorusso nel tandem offensivo. Padroni di casa in difficoltà con molti under in panchina. La gara sembra decollare in avvio con Coria e Lorusso a rendersi pericolosi per gli ospiti nel primo quarto d’ora, l’argentino prova a sorprendere Venditti con un colpo di testa mentre Lorusso al 13’ costringe l’estremo di casa a rifugiarsi in angolo con un tiro molto potente ma centrale. I campani rispondono prontamente con un doppio tentativo operato da Talamo ma è al 24’ che si materializza l’occasione più pericolosa della frazione. Coletti si fa rubare palla in una zona pericolosa proprio da Talamo che a tu per tu con Martorel si fa ipnotizzare dal portiere stellato, bravo a deviare in corner salvando i suoi. L’inizio promettente di partita lascia spazio ad una seconda metà di tempo opaca con le due formazioni molto bloccate a centrocampo ed incapaci di costruire chance degne di nota, complice anche un terreno di gioco non in perfette condizioni.

Bisceglie più pimpante in avvio di ripresa; al 58’ Ferrante mette i brividi alla retroguardia rossonera con un bel tiro che termina fuori di pochissimo. Dieci minuti più tardi, i nerazzurri si rendono ancora pericolosi con una conclusione di Coria che però non centra la porta difesa da Venditti. Due giri di lancette più tardi rispondono i padroni di casa con un diagonale insidioso di Stojanovic. L’occasione dà fiducia alla Nocerina che nel finale di partita cerca con più convinzione la vittoria. Al 71’ Talamo sfugge ancora una volta a Coletti, entra in area, serve Menichino che da buona posizione non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. L’ingresso di Dammacco consente ai rossoneri di alzare i giri del motore ed al 90’ proprio il neo entrato si rende pericoloso con un destro al volo alto di pochissimo. Lo stesso calciatore di casa nel secondo dei tre minuti di recupero concessi dall’arbitro mette ancora i brividi a Martorel ma il suo tiro termina fuori non di molto.

Il pareggio odierno consente al Bisceglie di salire a quota 19 punti ma i risultati degli campi, in particolare le vittorie di San Giorgio e Brindisi, avvicinano pericolosamente i nerazzurri alla penultima posizione che vale la retrocessione diretta, ora distante solo quattro lunghezze. Marino e compagni torneranno in campo già mercoledì prossimo, 2 febbraio, alle ore 14.30 quando ospiteranno al “Ventura” il Casarano in occasione del turno infrasettimanale. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

