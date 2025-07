Il Bisceglie Calcio piazza due nuovi colpi di mercato

Il Bisceglie Calcio si assicura l’arrivo di due profili di livello, pronti a rafforzare l’organico nerazzurro. Torna in Puglia il centrocampista spagnolo Adrian Castro, mentre si aggiunge al reparto offensivo Hamidou Sene.

Adrian Castro gioca principalmente sulla mediana, ma talvolta può essere adattato come trequartista. Il 28enne spagnolo è cresciuto nel Granada, dove ha percorso tutta la trafila delle giovanili, per poi vestire le maglie di Huétor Tájar, Guadix, Artarfe, La Roda, Guadalajara e Navalcarnero. Giunto in Italia, ha vissuto importanti esperienze al Rapallo Ruentes, Massese, Manduria, Afragolese e Tivoli. Il ritorno in Puglia gli potrà permettere di esprimersi al meglio all’interno di una rosa ambiziosa che vorrà giocarsi le proprie carte nel massimo campionato regionale.

L’attacco stellato si impreziosisce con l’innesto del francese di origini senegalesi Hamidou Sene, capace di ricoprire il ruolo di prima punta ed eventualmente di esterno offensivo. Il giocatore classe 1998 ha mosso i suoi primi passi nei Les Flamboyants de Villepinte, nell’Espérance Aulnaysienne e nel CSL Aulnay. Si è poi fatto notare tra le fila dello storico club parigino del Red Star FC ed ha accumulato esperienza durante le avventure con il Valenciennes, l’Hesperange in Lussemburgo, il Racing Besançon e RCO Agde. In Italia ha disputato due stagioni in Eccellenza Pugliese vestendo le maglie dell’Atletico Toma Maglie e del Bitonto, con cui ha messo a segno ben 19 reti. Ora il franco-senegalese è chiamato a dar prova delle sue doti realizzative davanti al tecnico Di Meo, che potrà contare su un parco attaccanti di pregevole fattura.