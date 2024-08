Bisceglie Calcio ko in amichevole contro l’Audace Barletta

Il Bisceglie Calcio perde 1-0 in amichevole con l’Audace Barletta allo stadio comunale di Trinitapoli, in un match volto soprattutto a preparare atleticamente e tatticamente la formazione nerazzurra all’imminente avvio di campionato.

Mister Scaringella ha utilizzato tutti i giocatori a disposizione nel corso dell’intera partita, per mettere a punto schemi e tattiche, a ritmi di gioco moderati, in vista dell’inizio della nuova stagione di Eccellenza Pugliese, al via il 25 agosto, con l’esordio sul campo del Manduria. (Foto: Emmanuele Mastrodonato)