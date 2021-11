Il Bisceglie Calcio non va oltre il pari con l’ultima della classe / CLASSIFICA

Non va oltre lo 0-0 il Bisceglie Calcio sul campo del Brindisi, ultimo della classe, nel match valido per il tredicesimo turno del campionato di Serie D. Una partita davvero complessa per i nerazzurri che, dopo un buon inizio, lasciano l’iniziativa ai biancazzurri non riuscendo a costruire alcun occasione nella seconda metà di gara.

Ritmi piacevoli in avvio con le due squadre che riducono al minimo la fase di studio e si rendono subito pericolose. Al 6’ Lorusso spreca una ghiotta occasione per gli ospiti calciando sul fondo da buona posizione. Un minuto più tardi è ancora il Bisceglie a sfiorare il vantaggio ma la conclusione a botta sicura di La Piana è murata dalla retroguardia biancazzurra. Il Brindisi, superato lo sbandamento iniziale, comincia a carburare affidandosi ai calciatori più esperti per mettere pressione alla difesa nerazzurra ed, infatti, al 12’ dai piedi di Galdean arriva la prima occasione dei biancazzurri ma il suo tiro a giro dal limite si perde di poco a lato. Nella fase centrale del primo tempo, a dispetto di quanto intravisto nel quarto d’ora iniziale, la gara vive una fase di stanca ma negli ultimi quindici minuti la partita riprende quota. A riaccendere la miccia è un insidioso calcio di punizione di Coletti che, da distanza siderale, non va lontano dai pali difesi da Cervellera. Centottanta secondi più tardi è invece il Brindisi ad andare ad un passo dal vantaggio con un tiro a giro di Silvestro che colpisce in pieno la traversa. Il Bisceglie non ci sta e risponde immediatamente ancora con Coletti su calcio piazzato, il capitano biscegliese impegna Cervellera costringendolo a rifugiarsi in corner. Sugli sviluppi dello stesso è ancora il giovanissimo portiere biancazzurro a rendersi protagonista negando il vantaggio ad Urquiza con una respinta di piede. Al termine di un primo tempo frizzante l’arbitro manda le squadre al riposo senza concedere recupero.

Il Brindisi rientra dagli spogliatoi con più determinazione degli ospiti e pur senza creare grossi grattacapi a Martorel si fa vedere con le conclusione dei due croati, Bubalo e Kordic. Proprio Kordic si rende decisamente più pericoloso al 59’ quando il suo tentativo da ottima posizione sibila a fil di palo. Sessanta secondi più tardi, ancora Brindisi in avanti con la sfera che attraversa pericolosamente tutta l’area nerazzurra senza che nessun attaccante di casa riesca a deviarla in rete. Mister Rufini prova a scuotere i suoi dal torpore cambiando qualcosa in attacco, inserendo Morra per La Piana ma anche nel segmento centrale della ripresa è sempre il Brindisi ad essere incisivo infatti al 64’ è Spinelli a rendersi pericoloso sugli sviluppi di un corner. Gli ultimi venti minuti di gioco si aprono con l’intervento decisivo di Farinola, bravo a recuperare su Badje lanciato a rete mentre due minuti più tardi è invece Martorel a deviare in corner il colpo di testa da buonissima posizione del giovane attaccante gambiano, molto ispirato quest’oggi. Il Bisceglie non riesce minimamente a farsi vedere dalle parti di Cervellera ed, anzi, si fa schiacciare dai padroni di casa con il trascorrere dei minuti; al 77’ un tiro di Bubalo viene deviato ed assume una traiettoria insidiosa che fortunatamente per Martorel si perde sul fondo. Il Brindisi si getta in avanti alla ricerca della prima vittoria in campionato ed a quattro giri di lancette dal novantesimo, un doppio tentativo di Gaeta è murato due volte dalla difesa nerazzurra. La retroguardia ospite regge anche nei minuti restanti e porta a casa un punto prezioso visto l’andamento dell’incontro soprattutto nei secondi quarantacinque minuti di gioco.

Con questo pareggio, il terzo consecutivo, il Bisceglie sale a quota 15 punti in graduatoria mantenendo sempre una lunghezza di vantaggio sulla zona playout. Nel prossimo turno, in programma domenica 5 dicembre, un’altra sfida salvezza attende i nerazzurri che ospiteranno al “Ventura” il San Giorgio, reduce anch’esso da uno 0-0 contro il Nola. (FOTO: PAGINA UFFICIALE A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913)

BRINDISI-BISCEGLIE 0-0 (p.t. 0-0)

BRINDISI: Cervellera, Romano, Silvestro, Kordic (71’ Zappacosta), Badje (91’ Merito), Rekik (71’ Falivene), Galdean, Esposito (71’ Gaeta), Bubalo, Spinelli, Moi. A disp: Trabka, Sibilla, Trovè, Garofalo, Alfano. All: Di Costanzo.

BISCEGLIE: Martorel, Farinola, Cozza (71’ Rubino), Di Prisco, Leonetti (71’ Izco), La Piana (61’ Morra), Lorusso, Barletta, Coletti, Urquiza, Fucci. A disp: Zinfollino, D’Angelo, Divittorio, Ferrante, Tuttisanti, Marino. All: Rufini.

AMMONITI: 43’ Esposito (Br), 48’ Farinola (Bi), 59’ Fucci (Bi), 70’ Badje (Br), 81’ Romano (Br)

ARBITRO: Leotta (Acireale). ASSISTENTI: Spagnolo (Lecce), Tragni (Matera).

