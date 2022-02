Il Bisceglie Calcio non riesce nel bis: stop a Lavello

Non riesce a dare continuità alla vittoria del turno infrasettimanale il Bisceglie Calcio che, al termine di una partita sottotono, cede per 2-0 al Lavello nel match valevole per la venticinquesima giornata del girone H di Serie D.

Inizio shock per i nerazzurri che al 4′ vanno subito sotto in virtù della rete realizzata da Sessa, lesto ad approfittare di un pallone vagante in area biscegliese.

L’avvio complicato si ripercuote sul morale di Coletti e compagni, i quali rischiano di capitolare nuovamente al 17′ quando Sessa, autentica spina nel fianco della retroguardia ospite, calcia sul fondo a tu per tu con Martorel. A metà frazione, il Bisceglie riesce finalmente ad affacciarsi dalle parti di Chironi con un’iniziativa di Rubino, abile nel penetrare in area lucana ma meno efficace nel concludere verso la porta di casa.

La partita si ravviva nell’ultimo segmento della prima frazione e, a cavallo della mezz’ora, le due squadre vanno vicine al bersaglio grosso. Prima è Coria a provarci girando verso la porta avversaria un cross operato da Sandomenico ma Chironi è attento e disinnesca il pericolo; sul ribaltamento dell’azione, invece, è Onraita che non riesce a colpire con efficacia su un angolo battuto da San Roman. Nel finale di tempo si rivede il Lavello sempre con Sessa che va vicino alla doppietta sfiorando la traversa con un destro dal limite.

Al rientro in campo, il copione ricalca quello del primo tempo e al 54′ il Lavello raddoppia. Sessa sfonda sulla sinistra, serve al centro dell’area Tapia che da pochi passi non può fare altro che trafiggere l’incolpevole Martorel.

Mister Cazzarò mischia le carte e prova a scuotere i suoi attingendo anche dalla panchina ma la mossa non sortisce alcun effetto al punto che i nerazzurri per tutto l’arco della ripresa non riescono a costruire alcuna occasione per riaprire la contesa. I padroni di casa si limitano a controllare la situazione e nel finale, anzi, provano ad arrotondare ulteriormente il risultato ma una grande parata di Martorel su Militano evita ai biscegliesi il 3-0.

La sconfitta odierna non consente al Bisceglie di uscire dalla zona playout. I nerazzurri infatti restano al quintultimo posto a quota 24 punti e nel prossimo turno, in programma domenica 27 febbraio, ospiteranno al “Ventura” la capolista Cerignola.

LAVELLO – BISCEGLIE 2-0

LAVELLO (4-3-3): Chironi; San Roman, Di Fulvio, Onraita, Massa; Grande (36’st Caruso), Dominguez, Mercuri (42’st Tavarone); Tapira (27’st Marcellino), Basrak (21’st Ouattara), Sessa (35’st Militano).A disp. Carretta, Mannina, Verdirosi, Marrale.All. Zeman.

BISCEGLIE (4-3-3): Martorel; Rubino, Marino, Coletti, Farinola (37’st Cianciaruso); Liso, Bottari (12’st Izco), Ferrante (31’st Fucci); Coria (12’st Tira), Acosta, Sandomenico.A disp. Zinfollino, D’Angelo, Divittorio, Tuttisanti, Ligorio.All. Cazzarò

ARBITRO: Aldi di Lanciano. ASSISTENTI: Chiavaroli e Carchesio.

RETI: 4’pt Sessa, 9’st Tapia.

AMMONITI: Chironi (L)