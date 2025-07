Il Bisceglie Calcio mette a segno una doppia mossa di mercato

Il Bisceglie Calcio mette a segno una doppia mossa in vista della prossima stagione, tra continuità e nuovi innesti: il club nerazzurro ha ufficializzato il rinnovo di Cristian Ciurlo e l’acquisizione dell’esterno offensivo Giuseppe Massari.

Cristian Ciurlo, classe 2006, ha dimostrato maturità e determinazione nel corso dell’ultima annata, guadagnandosi la piena fiducia dello staff tecnico e l’ammirazione della tifoseria. Il giovane laterale, approdato in Prima Squadra nella stagione 2024/2025, si è fatto notare per le sue prestazioni di carattere lungo le corsie, divenendo presto un punto fermo del reparto arretrato. Nonostante la giovane età, Ciurlo ha saputo farsi apprezzare anche dai selezionatori della Rappresentativa Regionale Juniores, con cui ha partecipato al Torneo delle Regioni in Sicilia. Tra i momenti più emblematici della sua stagione, la decisione coraggiosa di restare in campo durante i tempi supplementari del playoff contro la Polimnia, nonostante un infortunio.

Sul fronte offensivo, invece, è arrivato Giuseppe Massari, classe 2002, esterno d’attacco capace di giocare anche da trequartista. Cresciuto nel vivaio del Lecce, uno dei più importanti del panorama nazionale, Massari ha proseguito la sua carriera indossando le maglie di Nardò e Team Altamura, collezionando 45 presenze tra Serie D e Coppa Italia. Successivamente ha militato nella Vigor Trani, nel Città dei Sassi Matera e, nella scorsa stagione, ha disputato il campionato di San Marino con la maglia de La Fiorita, totalizzando 26 presenze di cui 14 da titolare. Con il club sammarinese ha anche conquistato i playoff per il secondo posto, accedendo così ai turni preliminari di Conference League.