Il Bisceglie calcio ha scelto il suo nuovo direttore generale

Con la certezza di disputare il prossimo campionato di Serie D, il Bisceglie comincia a muovere i primi passi per costruire il nuovo team di lavoro partendo da Angelo Angiolino, a cui è stato dato l’incarico di direttore generale.

Cerignolano, 57 anni, Angiolino ha maturato diverse esperienze nel medesimo ruolo con Audace Cerignola, Lavello e Barletta 1922. Oltre ad un Master in Management Calcistico al suo attivo, Angiolino si è distinto in passato anche in qualità di dirigente della società cestistica Udas Cerignola.

“L’A.S. Bisceglie 1913 accoglie con soddisfazione ed entusiasmo nella propria famiglia il direttore generale Angiolino – si legge nella nota – riponendo massima fiducia nella sua collaudata competenza, basilare in termini di organizzazione, programmazione e coordinamento del nuovo percorso”. Probabile nelle prossime ore che il club nerazzurro stellato possa ufficializzare il nuovo allenatore in vista della stagione 2021/22.

Bisceglie calcio che piange oggi la scomparsa dell’allenatore Franco Di Benedetto, sotto la cui guida i nerazzurri conquistarono il Campionato Interregionale nella stagione 1985-’86. Altamurano, insegnante di educazione fisica, Di Benedetto – malato da tempo, aveva compiuto 80 anni nel marzo scorso – vinse il prestigioso premio del “Seminatore d’Oro” quale miglior tecnico della serie C nel 1979. In carriera allenò, tra le altre squadre, Matera, Casarano, Altamura e Fasano.