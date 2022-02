Il Bisceglie Calcio gioca con il cuore e strappa un punto alla capolista / CLASSIFICA

Grande prestazione del Bisceglie Calcio che guadagna un punto fondamentale in chiave salvezza e rallenta la corsa della capolista Cerignola imponendole il pareggio per 0-0 nel match disputato questo pomeriggio al “Ventura” e valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie D.

I nerazzurri, decisi a riscattare l’opaca prova offerta contro il Lavello, ripropongono dal primo minuto il rientrante Cozza a centrocampo mentre dei due acciaccati Urquijo e Barletta recupera soltanto il giovane esterno che siede in panchina. Dall’altra parte scendono in campo tra gli undici titolari gli ex Giacomarro e Palazzo con quest’ultimo al centro dell’attacco in sostituzione dell’assente Malcore, capocannoniere del torneo.

La sfida inizia con cinque minuti di ritardo come forma di sensibilizzazione per quanto sta accadendo in Ucraina e sotto il diluvio che si abbatte sull’impianto biscegliese, le due squadre non riescono a costruire troppi pericoli ai due portieri, ad eccezione di tentativi da distanze siderali. Al 22’ il Cerignola, però, si procura una chance con Tascone il quale dal limite dell’area scocca un tiro insidioso che costringe Martorel alla deviazione in corner. Il Bisceglie replica cinque giri di lancette più tardi con Cozza ma il suo tentativo si spegne sul fondo. Nel finale di frazione è il grande ex Palazzo ad avere una possibilità ma calcia troppo debolmente per poter incidere sul punteggio.

Timide proteste nerazzurre in avvio di ripresa per un contatto in area ospite tra Rubino e Loiodice sul quale l’arbitro decide di non intervenire. L’inizio del secondo tempo è di marca biscegliese con Farinola che al 51’ spara alto con il mancino. Le condizioni del terreno di gioco peggiorano ulteriormente con il trascorrere dei minuti e la possibilità di intravedere occasioni scema sempre di più nonostante ciò, a metà frazione, Coria scalda i guantoni di Trezza con una sventola dai venticinque metri. La risposta della capolista non tarda ad arrivare e Giacomarro impegna Martorel con una conclusione da fuori area. Il portiere biscegliese replica al 72’ evitando lo 0-1 con un intervento strepitoso su Tascone, imbeccato al centro dell’area da un chirurgico cross di Strambelli. Nel finale di partita il Bisceglie è costretto a serrare ancor di più i ranghi in virtù dell’espulsione comminata al giovane Farinola a centoventi secondi dal novantesimo ma il Cerignola non riesce più a creare grattacapi e deve accontentarsi del pareggio a reti bianche.

Il punto prezioso guadagnato oggi consente ai nerazzurri di portarsi a quota 25 punti in graduatoria. Mercoledì pomeriggio alle ore 14.30, nel recupero dell’ultimo turno d’andata, il Bisceglie sarà impegnato nel delicatissimo confronto contro il Nola, un autentico scontro in zona playout dal quale sarà necessario dare continuità al risultato odierno. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

BISCEGLIE – CERIGNOLA 0-0

BISCEGLIE (3-5-2): Martorel; Marino, Coletti, Ligorio; Rubino (40’ st Izco), Liso, Cozza, Ferrante (30’ st Fucci), Farinola; Coria (34’ st Sandomenico), Acosta. A disp. Zinfollino, Cianciaruso, D’Angelo, Barletta, Urquiza, Bottari. All. Cazzarò.

CERIGNOLA (4-3-3): Trezza; Dorval, Allegrini, Sirri, Russo; Giacomarro, Spinelli, Tascone (38’ st Botta); Strambelli (45’ st Achik), Palazzo, Loiodice (12’ pt Ciccone). A disp. Fares, Manzo, Silletti, Mincica, Longo, Mancino. All. Pazienza.

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina.

GUARDALINEE: Claps e Martinelli.

NOTE: angoli 0-7. Recupero: pt 0’, st 5’.

ESPULSO: al 43’ st Farinola per doppia ammonizione.

AMMONITI: Spinelli, Rubino, Coria, Tascone, Ligorio.

