Il Bisceglie Calcio frena la marcia della capolista Bitonto / CLASSIFICA

Prestazione coraggiosa del Bisceglie Calcio che con buona personalità esce indenne dal campo del Bitonto, primo in classifica, nel match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie D. 0-0 al “Citta degli Ulivi” al termine di una partita ben giocata dai biscegliesi che non hanno disdegnato a farsi vedere pericolosamente in area neroverde.

Mister Rufini lancia dal primo minuto Cozza, arrivato a Bisceglie la scorsa settimana, e concede una chance dall’inizio anche a Ferrante mentre la coppia offensiva è formata da Lorusso e Leonetti. Sul fronte opposto l’ex tecnico stellato De Luca propone tra gli undici titolari gli ex Petta, Lanzolla, Lattanzio e Guadalupi. La capolista, desiderosa di mostrare che quello di Gravina è stato solo un incidente di percorso, parte subito forte e al 9′ passerebbe anche in vantaggio con Santoro ma la terna arbitrale ravvisa una posizione di fuorigioco dell’attaccante neroverde. Sessanta secondi più tardi inizia la giornata straordinaria di Martorel che si presenta smanacciando il tentativo a giro di Lattanzio. Nonostante la pressione dei padroni di casa, il Bisceglie non sta a guardare e al 24′ costruisce la prima nitida occasione con Lorusso che colpisce l’esterno della rete su suggerimento di capitan Coletti. Nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo si registra un’occasione per parte; prima, al 27′, Colella esalta i riflessi di Martorel con una conclusione velenosissima dalla distanza mentre nove minuti più tardi i nerazzurri rispondono con il colpo di testa da distanza ravvicinata di Di Prisco, deviato in angolo da Lenoce. All’intervallo reti inviolate al “Città degli Ulivi”.

In avvio di ripresa è il Bisceglie ad uscire meglio dagli spogliatoi e a spaventare la capolista e al 49′, infatti, gli ospiti vanno ad un passo dal vantaggio. Urquiza imbecca alla perfezione Lorusso il quale solo davanti all’estremo ospite si lascia ipnotizzare da Lenoce. Con il trascorrere dei minuti, la capolista riprende in mano le redini del gioco anche se non costruisce grossi pericoli dalle parti di Martorel che, però, si dimostra sempre molto attento come in occasione della girata di Lattanzio al 67′. Molto più importante è la parata compiuta dal numero uno stellato undici giri di lancette più tardi sul missile scagliato da Montinaro che tiene il risultato in parità. Nel finale i nerazzurri stringono i denti e difendono con grande attenzione non rischiando più nulla infatti l’ultima opportunità per il Bitonto si materializza solo in pieno recupero ma il tiro in corsa di Santoro si spegne sul fondo consentendo a Coletti e soci di tornare a Bisceglie con un punto importantissimo per il morale e la classifica.

Il team del presidente Racanati sale così a quota 13 punti in graduatoria e nel prossimo turno, in programma domenica 21 novembre, riceverà al “Ventura” la visita del Rotonda, reduce dal successo casalingo sul Nola. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

