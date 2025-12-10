Il Bisceglie Calcio Femminile vince il girone e vola in semifinale, battuta l’Apulia Trani

Giornata memorabile per il Bisceglie Calcio Femminile, che supera l’Apulia Trani per 1-0 e conquista non solo l’accesso alle semifinali, ma anche la vittoria del girone.

A decidere il derby, disputato al “Gustavo Ventura” per l’indisponibilità del campo dell’Apulia, è stato un gioiello di Flavia Petruzzella al 27’ del primo tempo con un tiro potente e preciso dalla distanza. Un vantaggio che ha permesso alle nerazzurre di gestire la gara con lucidità, mostrando ordine tattico e grande maturità.

Nella ripresa l’Apulia ha provato a intensificare la pressione, ma la difesa del Bisceglie ha risposto con solidità, lottando su ogni pallone e contenendo gli attacchi avversari senza perdere equilibrio. Le ripartenze rapide ed efficaci delle nerazzurre hanno contribuito a mantenere il controllo del match fino al fischio finale dell’arbitro Dimiccoli.

«Siamo davvero soddisfatti di questa vittoria che ci porta in semifinale. Le ragazze hanno dimostrato impegno, concentrazione e un grande spirito di squadra. Dobbiamo continuare a lavorare con costanza e restare lucidi: questo gruppo ha un valore aggiunto enorme», ha dichiarato mister Di Meo, evidenziando la forza e la coesione della squadra nei momenti decisivi.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 4 gennaio, ancora al “Gustavo Ventura”, quando il Bisceglie affronterà il Team Bari Femminile in una semifinale che si preannuncia emozionante. In palio l’accesso alla finale, obiettivo che le nerazzurre inseguono con morale altissimo e una consapevolezza sempre più forte del loro valore.