Il Bisceglie Calcio Femminile chiude il 2025 con la netta affermazione contro l’Apulia Trani

Il Bisceglie Calcio Femminile saluta il 2025 con una vittoria di prestigio, superando l’Apulia Trani con un netto 6-1 nell’ultima gara ufficiale dell’anno, valida per il massimo campionato regionale femminile.

La squadra guidata da mister Enzo Di Meo approccia la sfida con personalità e organizzazione, imponendo fin da subito il proprio gioco. Al 7’ arriva il vantaggio firmato da Petruzzella, che celebra il cinquantesimo gol in carriera con un colpo di testa su cross di Carrante. Al 25’ Casamassima raddoppia sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trovando la prima rete in campionato all’esordio ufficiale con la maglia del Bisceglie.

Il predominio nerazzurro si consolida nel corso della prima frazione con una raffica di gol che testimonia superiorità tecnica e grande intensità: Carrante firma il 3-0 su assist di Bruno, Vecchiarino cala il poker, Carolina Bruno porta il punteggio sul 5-0 approfittando di una respinta corta del portiere avversario, prima del sigillo di Cimadomo che trasforma con freddezza il calcio di rigore concesso per fallo di mano in area.

Nella ripresa il Bisceglie gestisce il largo vantaggio con maturità, mantenendo equilibrio e concentrazione. L’Apulia Trani prova a reagire con una punizione di Lombardi che colpisce i legni e trova poi la rete della bandiera con Pappalettera, che fissa il risultato finale sul 6-1.

La vittoria consente al Bisceglie Calcio Femminile di archiviare l’anno solare nel migliore dei modi, rafforzando identità, ambizioni e prospettive future. Ora lo sguardo è già rivolto a un appuntamento storico per la società: la semifinale di Coppa Italia contro il Team Bari Femminile, in programma il 3 gennaio allo stadio “Ventura”, tappa fondamentale di un percorso costruito con impegno, passione e progettualità.