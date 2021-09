Il Bisceglie Calcio espugna Casarano con un calcio di rigore / CLASSIFICA

Con una rete nel secondo tempo di La Piana il Bisceglie Calcio espugna Casarano portando a casa la prima vittoria stagionale in occasione della seconda giornata del campionato di serie D, girone H.

Gara in avvio scossa dal tentativo di Leonetti che al 13’ prova la via del gol, ma la palla termina sopra la traversa della porta difesa dall’estremo di casa Ianni. Casarano che replica con Rizzo qualche minuto dopo, il suo colpo di testa nato dagli sviluppi di un corner termina a lato. Neroazzurro stellati ancora pericolosi al 25’ con La Piana che lambisce il montante alla sinistra di Ianni con un colpo di testa su calcio di punizione battuto da Coletti. Poco dopo la mezz’ora è decisivo il portiere biscegliese Martorel con un doppio intervento, prima su Di Biase, poi su Tedesco.

Nella ripresa brivido Bisceglie con la traversa colpita da Tedesco al 56’. Lorusso prende il posto di Leonetti ed al 66’ non riesce a trovare la deviazione vincente su cross di La Piana. Bisceglie che al 76’ usufruisce di un calcio di rigore che Calogero La Piana realizza per il vantaggio ospite. Nel recupero il Casarano sfiora il pari in extremis con Tedesco, anticipato sulla linea di porta dall’intervento determinante di Rubino.

Termina 1-0 per il Bisceglie Calcio che sale in testa alla classifica con 4 punti in compagnia di altre sei squadre. Un avvio più che positivo per il club del presidente Racanati che tornerà in campo domenica prossima, 3 ottobre, con la trasferta in casa del Gravina. (Foto: Ufficio stampa Casarano)

CLASSIFICA SERIE D GIRONE H