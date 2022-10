Il Bisceglie Calcio di scena a Mola per proseguire il cammino in Coppa Italia

Espugnare il domicilio del Mola per proseguire il cammino nella Coppa Italia di categoria. È questo l’imperativo con il quale il Bisceglie Calcio si approccia alla sfida in programma sul neutro di Capurso questo pomeriggio alle ore 15.30 e valevole per il ritorno del secondo turno.

Nerazzurri alle prese con alcune defezioni come le squalifiche di Barletta e Rodriguez, ma rinforzati in settimana dagli arrivi di Mastrippolito e Di Schiena (leggi qui). Mister Cinque, inoltre, recupera Fanelli, l’under Frezza e Paolillo e punta a non fare calcoli in vista del big match di campionato previsto domenica contro la capolista Manfredonia, al quale si comincerà a pensare al termine di questo incontro. Il focus infatti è tutto sulla partita di oggi poiché la coppa rappresenta un altro obiettivo per la compagine nerazzurra come confermato dal tecnico ai microfoni ufficiali del club: “È una settimana importante per tanti motivi, non ultimo l’incontro di Coppa con il Mola a cui teniamo particolarmente […]. Cercheremo con il massimo impegno di andare avanti in questa competizione e ci stiamo preparando al meglio in tal senso”.

I biscegliesi sono attesi da una partita totalmente diversa rispetto a quella d’andata disputatasi al “Ventura” appena quindici giorni fa e terminata 2-2. Il Mola, infatti, si presenta completamente rinnovato all’appuntamento avendo cambiato sia l’allenatore, con Tangorra sostituito da Castelletti, sia il direttore sportivo. I baresi devono, però, rinunciare al proprio capitano Diagne a causa di una squalifica.

Terna tutta barlettana per questo incontro con l’arbitro Francesco Sarcina che sarà coadiuvato dagli assistenti Francesco Dimonte e Michele Diella. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)