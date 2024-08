Il Bisceglie Calcio corre sul mercato, ufficiali altri due innesti

Continuano senza sosta le operazioni di mercato del Bisceglie Calcio che in giornata ha perfezionato gli acquisti di Giovanni Maiorino e Bachir Mané

Cresciuto nel Taranto Maiorino ha dimostrato di meritare un posto nella rosa della prima squadra rossoblù, facendo anche il suo esordio in Serie C nella stagione 2021/2022. Le sue qualità hanno attirato l’attenzione del Termoli, club di Serie D che lo ha ingaggiato nel mercato invernale della stagione 2022/23 e che lo ha confermato nell’annata successiva, schierandolo per la maggior parte delle volte da titolare in una squadra capace di raggiungere la salvezza in un girone molto competitivo. Maiorino compie dunque lo stesso percorso del Responsabile dell’Area Tecnica, Dario Di Giacomo, che dopo l’esperienza giallorossa ha deciso di mettersi a disposizione del Bisceglie Calcio.

Nativo di Dakar, in Senegal, Mané, difensore di 188 centimetri che spesso ha detto la sua anche a centrocampo, da incontrista, ha iniziato la sua esperienza in Italia in Toscana, nelle giovanili del Livorno e nel Pietrasanta, prima di affermarsi in Serie D prima e C poi con le maglie di Fermana e Gozzano. Dopo aver attirato l’attenzione di club professionistici del calibro di Carpi (all’epoca in cui i biancorossi erano in B) ed Hellas Verona, Mané si è rimesso in gioco in quarta serie fornendo ottime prestazioni, dal 2021 in poi, con le maglie di Alma Juventus Fano, Luparense e Angri, ultimo club per cui ha giocato prima di accettare la proposta del Bisceglie.