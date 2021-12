Il Bisceglie Calcio chiude il 2021 ospitando l’Altamura nel turno infrasettimanale

Nemmeno il tempo di archiviare il pirotecnico derby con il Molfetta che è subito tempo di un nuovo confronto per il Bisceglie Calcio che, nell’ultimo impegno del 2021, attende al “Ventura” il Team Altamura con fischio d’inizio previsto per domani alle ore 18.

L’unico risultato utile in casa nerazzurra per trascorrere le feste con uno spirito leggermente più sereno è la vittoria che permetterebbe di risollevarsi in classifica e di porre fine ad una serie di otto gare consecutive senza i tre punti. Capitan Coletti e soci, infatti, non centrano il bottino pieno dal blitz in casa della Virtus Matino dello scorso 31 ottobre e la lunga astinenza ha fatto precipitare la squadra in zona playout seppur con un vantaggio ancora rassicurante, di ben nove lunghezze, sulle ultime due in graduatoria, le due posizioni che varrebbero la retrocessione diretta in Eccellenza. La quota salvezza, invece, è a due punti di distanza e un risultato positivo in questo scontro diretto potrebbe riportare i nerazzurri in una posizione tranquilla quando siamo giunti ad un passo dal giro di boa del campionato.

L’Altamura, tuttavia, è una formazione da prendere con le pinze capace di risollevarsi dopo un avvio di stagione difficile ed in serie positiva da tre turni, impreziosita dalla rotonda vittoria con la Nocerina. I murgiani possono contare su una rosa giovane ma di buona qualità con l’aggiunta di due calciatori molto esperti nel reparto arretrato come Mattera e Sales. Sempre nel settore difensivo si segnala la presenza dell’ex di turno Tazza transitato da Bisceglie nella seconda parte della scorsa stagione in Serie C. Sul fronte stellato, mister Rufini è costretto a rinunciare allo squalificato Fucci, espulso nel convulso finale del derby con il Molfetta, ma ritrova Coletti e La Piana anche se le scelte iniziali da parte del tecnico potrebbero risentire degli impegni ravvicinati. Quella di domani sarà infatti la quinta partita in meno di tre settimane per il sodalizio del presidente Racanati.

L'incontro sarà diretto da una terna tutta campana composta dall'arbitro Gerardo Garofalo di Torre del Greco coadiuvato dagli assistenti Antonio Caputo di Benevento e Domenico Russo di Torre Annunziata.