Il Bisceglie Calcio cerca il riscatto nel recupero con la Casertana

Dopo due rinvii a causa dell’emergenza Covid-19, che ha colpito entrambe le formazioni, si disputerà oggi pomeriggio, alle ore 15, al “Ventura” il match tra Bisceglie Calcio e Casertana valevole come recupero dell’undicesima giornata del campionato di Serie C.

Nerazzurri reduci dall’atroce beffa nel derby con il Bari nel quale, a fronte di un’ottima partita disputata al cospetto dei più quotati avversari, è maturata la sconfitta nei minuti finali in virtù della rete messa a segno da Antenucci. La sfida contro una diretta concorrente per la salvezza obbliga i ragazzi di mister Bucaro ad inseguire a tutti i costi i tre punti per raddrizzare una classifica deficitaria che vede i nerazzurri al terzultimo posto con 14 punti, nonostante le buone prestazioni fornite nelle ultime settimane. Il tecnico stellato può ripartire dalle ottime cose fatte vedere dalla squadra quarantotto ore fa ed avrà tutta la rosa a disposizione.

Dall’altra parte la Casertana, dopo un inizio di stagione complesso, sta risalendo posizioni in graduatoria trascinata dall’ex di turno Luigi Cuppone, a Bisceglie dal gennaio al giugno 2019, capace di andare a segno già in sei occasioni in campionato. Negli ultimi centottanta minuti di gioco i campani si sono imposti per 3-2 tra le mura amiche contro il Catania e, successivamente, hanno superato in rimonta la Paganese in trasferta con il punteggio di 3-1 attestandosi a quota 18 punti in classifica. Occorrerà un’attenta partita in fase difensiva per Priola e soci visto il grande tasso tecnico della formazione campana nel reparto offensivo che può contare sull’esperienza dell’intramontabile Castaldo, di Turchetta e di Fedato. Da tenere d’occhio anche il terzino sinistro Del Grosso, arrivato a Caserta solo da un paio di settimane ma già perfettamente integratosi nei meccanismi di squadra, con alle spalle una lunga carriera in massima serie con le maglie di Ascoli, Cagliari, Siena ed Atalanta.

L’incontro tra Bisceglie e Casertana sarà diretto da Eugenio Scarpa di Collegno, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Lipari di Brescia e Michele Piatti di Como. Quarto ufficiale sarà Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola.