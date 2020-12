Il Bisceglie Calcio cede al Catania nel recupero della decima giornata

Non sorride al Bisceglie Calcio il recupero della decima giornata di campionato. I nerazzurri, infatti, pagano i numerosi impegni ravvicinati ed escono sconfitti per 3-0 dal neutro di Lentini per mano del Catania.

Mister Bucaro cambia leggermente l’undici di partenza rispetto alla gara con il Potenza e lancia dal primo minuto Vona, Ferrante, Padulano e Musso. Padroni di casa schierati con un 3-5-2 nel quale Sarao e Pecorino compongono il tandem offensivo. Partenza sprint del Catania che dopo appena quattro giri di lancette passa in vantaggio grazie a Sarao, abile a girare in rete un calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Maldonado. Il gol a freddo non scalfisce più di tanto gli ospiti che rispondono prontamente con un diagonale da fuori area di Maimone tre minuti più tardi. Lo stesso centrocampista nerazzurro ci riprova al 9’ ma la sua conclusione si perde a lato; pochi istanti prima i nerazzurri avevano reclamato il penalty per un presunto fallo di mano dopo una conclusione di Ferrante. Gli etnei provano a far valere la loro maggiore cifra tecnica ma è sempre il Bisceglie a rendersi pericoloso al 20’ con il diagonale di Musso deviato in corner da Confente. Nella seconda metà della frazione le due squadre non riescono più a presentarsi dalle parti dei due portieri, complice anche qualche errore di troppo in fase di costruzione ma al 42’ il Catania confeziona il raddoppio. Azione meravigliosa degli etnei con la palla che velocemente viaggia da sinistra verso destra dove l’accorrente Calapai riceve da Maldonado e fredda Russo con un potente diagonale. Nei restanti secondi di gioco non accade più nulla e le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 2-0, decisamente troppo penalizzante per gli ospiti.

Triplo cambio in apertura di ripresa per mister Bucaro che richiama in panchina De Marino, Padulano e Ferrante e li sostituisce, rispettivamente, con Pelliccia, Sartore e Cigliano. Cinque minuti più tardi il tecnico nerazzurro viene, però, espulso dal direttore di gara. Il Bisceglie soffre tantissimo in avvio di secondo tempo e al 51’ solo un intervento clamoroso di Russo sul colpo di testa a botta sicura di Biondi evita il 3-0. Pochi secondi dopo gli etnei vanno in gol per la terza volta con Pecorino ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Lo stesso Pecorino ci riprova al 55’ con un sinistro dal limite dell’area ma la sfera termina alta. La partita dei pugliesi si fa ancora più in salita centottanta secondi più tardi quando l’arbitro decide di estrarre il secondo cartellino giallo ai danni di Musso che di conseguenza viene espulso lasciando i suoi in dieci. L’inferiorità numerica costringe il Bisceglie a modificare l’assetto di gioco e passare al 4-4-1 con l’ingresso in campo di Makota, all’esordio in maglia nerazzurra, in luogo di Cittadino. Sartore prova a scuotere i biscegliesi al 63’ con una sventola dalla distanza che Confente, però, controlla senza problemi. Il Catania nella fase centrale del secondo tempo si limita a controllare la partita senza affondare e al 78’ è ancora Sartore ad andare al tiro con un tentativo dalla distanza che si perde alto. Tre minuti più tardi, però, i padroni di casa chiudono la gara, Biondi calcia a botta sicura e trova un’altra strepitosa parata di Russo, il centrocampista etneo ci riprova sulla respinta e ritrova sulla sua strada il numero uno biscegliese il quale sfortunatamente respinge la palla addosso a Priola il quale non può far nulla per evitare l’autogol. Negli ultimi scampoli di match, il Catania prova ad arrotondare ulteriormente il punteggio con il neoentrato Piovanello senza riuscirci e dopo cinque minuti di recupero il direttore di gara sancisce la fine delle ostilità.

La sconfitta odierna non muta la classifica dei nerazzurri che restano a quota dieci punti. Nel prossimo turno, in programma domenica 6 dicembre, gli uomini di mister Bucaro saranno di scena sul campo della capolista Ternana in una sfida dall’altissimo coefficiente di difficoltà. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

CATANIA-BISCEGLIE 3-0 (p.t. 2-0)

CATANIA: Confente, Claiton, Silvestri, Welbeck, Sarao (71’ Reginaldo), Maldonado (71’ Albertini), Pinto (85’ Manneh), Biondi, Calapai, Zanchi (85’ Noce), Pecorino (85’ Piovanello). A disp: Santurro, Della Valle, Panebianco, Emmausso, Vrikkis. All: Cristaldi

BISCEGLIE: Russo, Giron, De Marino (46’ Pelliccia), Priola, Vona, Mansour, Cittadino (59’ Makota), Padulano (46’ Sartore), Ferrante (46’ Cigliano), Musso, Maimone (84’ Casella). A disp: Spurio, Rocco, Zagaria, Vitale, Lauria, Tarantino, Altobello. All: Bucaro

MARCATORI: 4’ Sarao, 42’ Calapai, 81’ aut. Priola

AMMONITI: 23’ Musso (B), 64’ Maldonado (C), 79’ Albertini (C)

ESPULSO: 58’ Musso (B)

ARBITRO: Bordin (Bassano del Grappa). ASSISTENTI: Giorgi (Legnano), Martinelli (Seregno). QUARTO UFFICIALE: Costanza (Agrigento)