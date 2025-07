Il Bisceglie Calcio apre al femminile: al via il progetto neroazzurro

Il Bisceglie Calcio 1913 compie un passo storico annunciando l’ingresso, a partire dalla prossima stagione, della squadra di calcio a 11 femminile di Molfetta nel proprio progetto sportivo. Una decisione strategica che punta con forza allo sviluppo e alla valorizzazione del calcio femminile su scala nazionale, integrando un gruppo già consolidato all’interno della realtà nerazzurra.

Questo passaggio rappresenta la naturale evoluzione di un percorso che oggi trova nuova linfa. L’iniziativa si fonda sull’idea di costruire un progetto di lungo respiro, radicato nel territorio biscegliese, con l’ambizione di trasformare la città in un punto di riferimento per tutto il movimento calcistico in rosa.

La società nerazzurro stellata ha già fissato le priorità: gettare le basi per una stagione competitiva e affrontare con decisione tutte le scelte strategiche necessarie a ottenere risultati rilevanti. A guidare le prossime fasi sarà il direttivo, impegnato nella definizione dello staff tecnico e nella composizione del nuovo organico in vista del calciomercato estivo.

A breve saranno rese note la data della conferenza stampa di presentazione ufficiale e quelle degli Open Day, momenti che segneranno l’inizio di un’avventura tutta da scrivere, con entusiasmo e determinazione.