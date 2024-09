Il Bisceglie Calcio annuncia la rescissione consensuale con mister Scaringella

La società nerazzurra, con una nota ufficiale, ha comunicato la separazione dai due, ringraziandoli per la professionalità e l’impegno profusi nel periodo in cui hanno lavorato per il Bisceglie e rivolgendo loro i migliori auguri per i rispettivi impegni futuri.

Seguiranno comunicazioni sulle nuove figure che sostituiranno i due