Il Bisceglie Calcio adotta il Codice Etico per la stagione 2025/2026

L’AS Bisceglie Calcio 1913 comunica l’adozione ufficiale del Codice Etico di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche per la stagione sportiva 2025/2026.

Il documento, firmato congiuntamente anche da SSD Fidelis Andria 2018, SSD Barletta Calcio 1922, ASD Unione Calcio Bisceglie e ASD Canosa Calcio 1948, definisce principi e comportamenti volti a garantire un ambiente sportivo sicuro, inclusivo e rispettoso dei valori di lealtà e correttezza.

Tra le principali novità introdotte figura l’istituto del “Gradimento”, che consente alla società di intervenire in caso di episodi di violenza, discriminazione o atteggiamenti contrari ai valori dello sport, anche se verificatisi al di fuori dell’impianto sportivo. Tali provvedimenti potranno comportare, in base alla gravità dei fatti, la sospensione o il rifiuto del titolo di accesso alle gare, nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei diritti individuali.

L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione integrale del Codice Etico e del Regolamento d’uso dello Stadio “Gustavo Ventura”, entrambi allegati e disponibili online ai link indicati dalla società.

Con questa iniziativa, IL Bisceglie Calcio rinnova il proprio impegno nella promozione di una cultura sportiva sana e partecipativa, affinché lo stadio continui a rappresentare un luogo di incontro e condivisione per tutte le generazioni di tifosi. (credit foto: Emmanuele Mastrodonato)