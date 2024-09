Il Bisceglie cade anche a Massafra, l’Unione non va oltre il pari contro l’Acquaviva

Bilancio negativo per le due compagini nostrane, con il Bisceglie sconfitto a Massafra 2-0 e l’Unione costretta ad accontentarsi del pareggio casalingo per 1-1 contro l’Acquaviva.

Il Bisceglie Calcio di Valeriano Loseto non riesce a trovare continuità dopo l’incoraggiante vittoria la scorsa giornata di campionato contro il Canosa. I nerazzurri faticano in trasferta ad esprimere le proprie potenzialità ed anche quest’oggi escono sconfitti nel match disputato allo stadio “Italia” contro i giallorossi del Massafra. I padroni di casa sbloccano il risultato dopo soli 14 minuti con la rete di Russo, che sfrutta la chance dal dischetto, realizzando un rigore concesso per fallo di mano di Pedrini. Il Bisceglie prova a reagire e sfiora il pari nel primo tempo con Konè e Pedrini. Nella ripresa il Massafra raddoppia con la doppietta firmata da Russo grazie ad un preciso diagonale mancino. I nerazzurri creano un paio di occasioni con Ferracci ma non riescono a riaprire il match. Adesso il gruppo guidato da Loseto dovrà subito tornare a lavorare in preparazione alla prossima sfida contro il Corato in programma domenica 29, nella speranza di invertire la rotta e ritrovare risultati positivi.

L’Unione Calcio non trova i tre punti contro l’Atletico Acquaviva, in un match iniziato in salita, ma che ha visto un importante reazione da parte degli azzurri nel secondo tempo anche dopo l’inferiorità numerica. Gli ospiti vanno in vantaggio alla mezz’ora di gioco con Emanè che trova il tap-in vincente dopo la traversa colpita da Gernone. L’Acquaviva va vicino al raddoppio prima con Guglielmi e poi con Marasciulo, ma l’Unione risponde subito con una doppia occasione per Zinetti. Nella ripresa la situazione si complica con l’espulsione ai danni di Ngom per un fallo al limite dell’area su Guglielmi. Eppure la squadra allenata da Monopoli non si perde d’animo e centra prima il palo con Zinetti e poi la traversa con Pelosi. La determinazione premia gli azzurri che trovano il pareggio con Farinola su corner, con un ottimo movimento ad attaccare il secondo palo. Le due squadre si dividono la posta in palio in una partita molto combattuta. Ora l’Unione attende il Bitonto nel prossimo impegno esterno che andrà in scena domenica 29 alle ore 16.

