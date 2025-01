Il Bisceglie annuncia il ritorno di Federico Pizzutelli

Dopo un’intensa trattativa il Bisceglie annuncia il ritorno in neroazzurro stellato di Federico Pizzutelli, centrocampista polivalente che conosce già bene l’ambiente nerazzurro, avendo fatto parte della rosa stellata nella prima parte della stagione 2013/2014 e nella seconda parte dell’annata 2015/2016, in entrambi i casi in Serie D.

Classe 1995 (ha compiuto 30 anni lo scorso 7 gennaio), Pizzutelli può giocare al centro del campo in diversi ruoli, con qualità difensive tali da renderlo un ottimo mediano e capacità offensive che, dall’altra parte, gli consentono anche di giostrare sulla tre quarti. Cresciuto nelle giovanili del Bari, il neo acquisto del Bisceglie ha iniziato a giocare fra i senior nel 2012/13, con la maglia dell’Olympia Agnonese, passando l’anno successivo al Bisceglie dove, in 13 presenze prima di tornare al Bari a gennaio 2014, ha anche segnato un gol. Dopo le successive parentesi alla Torres, al Savoia e al Potenza, è tornato nella Città dei Dolmen a dicembre 2015, mettendo a segno 4 reti e 2 assist.

Lasciato il Bisceglie, ha poi vestito le casacche di Barletta, Vastese, Milano City, Roccella, Campobasso, ancora Vastese, Matelica, Molfetta, Arezzo, Francavilla, di nuovo Molfetta, Bitonto e Gladiator, prima di disputare, in questa stagione, un paio di mesi nelle file del Ragusa e altri due a Prato, in entrambi in casi in Serie D.