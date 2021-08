Il Bisceglie accelera sul mercato, ufficiale il fantasista La Piana

Terza operazione in entrata per il Bisceglie calcio che dopo Di Prisco e Urquiza annuncia l’ingaggio di Calogero La Piana.

Fantasista palermitano, classe ’97, La Piana proviene dal Paternò dove ha giocato per due anni. La carriera del neo giocatore biscegliese parte dalla Primavera del Trapani, poi la prima apparizione in D al Roccella (29 gare e 2 reti), successivamente matura due esperienze in Eccellenza Siciliana con Castelbuono e Milazzo. Nella stagione 2019/20 La Piana si trasferisce al Paternò risultando tra i protagonisti della promozione dei rossazzurri in serie D con un bottino di 23 partite e 8 gol. Al ritorno in quarta serie dopo quattro anni, La Piana ha avuto modo di dimostrare appieno il suo valore (32 gare e 8 reti) che hanno contribuito al raggiungimento della salvezza da parte dei siciliani con 4 turni di anticipo.

“E’ la seconda esperienza lontano dalla mia regione d’origine e non vedo l’ora di cominciare. Sono certo di poter ripetere e magari anche migliorare ulteriormente – dichiara La Piana – il buon rendimento evidenziato nel biennio a Paternò, convinto che qui ci siano le condizioni giuste per poter esprimere il mio valore. La piazza di Bisceglie ha il morale ancora un po’ ‘ammaccato’ per la retrocessione dello scorso anno, lavorerò sodo assieme ai nuovi compagni ed allo staff per restituire entusiasmo alla gente. Prometto il massimo impegno fin dal primo giorno di allenamento – conclude il nuovo giocatore del Bisceglie – nelle ultime stagioni ho sfiorato la doppia cifra in termini di realizzazioni e questo potrebbe rappresentare un piccolo ma significativo traguardo personale, in ogni caso secondario rispetto agli obiettivi del gruppo”.

Bisceglie che ha affidato la segreteria del club ad Antonio Caiati. Bitontino, da numerosi anni nel mondo del calcio con pregresse esperienze da allenatore nelle categorie dilettantistiche (è in possesso del patentino Uefa “B”), Caiati ha ricoperto il delicato ruolo di segretario nelle sei precedenti stagioni in seno al Molfetta Calcio, vivendone la scalata dal torneo di Promozione alla serie D.