Il 2025 di Sportilia comincia con la vittoria sul campo del Bitetto

Scatta con un prezioso acuto esterno il 2025 di Sportilia. Nel domicilio del Pianeta Sport Bitetto le biscegliesi s’impongono in rimonta per 1-3 e colgono così la quinta affermazione in stagione, utile ad agganciare l’Altamura in quarta posizione (ultima disponibile per l’accesso ai playoff).

Nuzzi opta in partenza per il medesimo sestetto schierato nelle gare pre-natalizie, con la diagonale composta da Zingarelli in regia e Simone opposta, Dominko e Lapadula in banda, Manganelli e Di Pinto al centro, con Martina Mastrapasqua in qualità di libero. L’impatto determinato del Bitetto permette alle padrone di casa di acquisire un buon vantaggio e di aggiudicarsi il primo parziale per 25-20. Al cambio di campo Nuzzi varia la collocazione di alcune interpreti, impiegando Simone da schiacciatrice e Lapadula opposta: tale inversione produce benefici nelle percentuali in ricezione e in difesa, così le biancazzurre ripristinano l’equilibrio (19-25). Nel terzo set Dominko e compagne accelerano ulteriormente (12-20), preludio al 15-25 che sancisce il sorpasso nel conto dei set. Abbrivio autorevole di Sportilia anche nella quarta frazione (1-10), quindi si assiste al generoso tentativo di recupero delle baresi, capaci di colmare gran parte del divario: a metà set, però, il sestetto ospite imprime il decisivo allungo affidandosi anche alla verve in chiave offensiva di Alessia Simone e archivia definitamente la contesa col punteggio di 15-25 in 1h45’ complessivi di gioco.

“Il nuovo anno è partito col piede giusto, al netto di qualche acciacco e grazie ad una prova tenace, anche se con qualche sbavatura di troppo – commenta Nuzzi – . Mi aspetto di più da ognuna delle mie atlete attraverso il lavoro e l’impegno in palestra. Abbiamo agganciato la zona playoff ed è un buon segnale, ma se vogliamo inserirci stabilmente nel gruppo di testa occorrerà essere più cinici e migliorare sotto tutti i punti di vista. Sabato prossimo chiuderemo il girone d’andata al PalaCosmai ospitando la Polisportiva M Bari allenata da una collega esperta come Rosa Ricci. Si tratta di una formazione molto giovane ed in forte crescita, come attestano le recenti quattro vittorie di fila. Insomma, sarà un match da non sottovalutare assolutamente”. (Foto: Annarita Boccaforno)