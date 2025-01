I Lions sconfiggono Corato e si qualificano ai play-in gold/ CLASSIFICA

Il terzultimo turno del girone G di Serie B2 va in archivio con un importante successo per i Lions Bisceglie, capaci di imporsi 70-75 sul parquet del “PalaLosito” di Corato. La vittoria consente alla compagine biscegliese di strappare il pass per la fase play-in gold.

Ottima prova di nervi dei nerazzurri, che riescono a rimontare lo svantaggio nella seconda metà di gara, allungando il divario sugli avversari nel finale. Buona partenza dei padroni di casa, più reattivi a rimbalzo, trascinati dalle giocate del giovane Cabodevilla. Dopo l’intervallo lungo i biscegliesi riescono a spostare l’inerzia del match, imprimendo un ritmo incessante di punti fino al break di 3-17. Si decide tutto nel quarto ed ultimo parziale, in cui Rodriguez e compagni mostrano la necessaria lucidità per gestire i possessi al meglio. I contributi di Okiljevic ed El Agbani consentono ai Lions di portarsi in vantaggio nel momento cruciale della sfida. Infine le triple di Dip ed Okiljevic chiudono definitivamente i conti sul risultato finale di 70-75. Adesso la squadra allenata da coach Saputo sale a quota 26 punti in classifica, agganciando al quinto posto l’Adria Bari. Nel prossimo turno i nerazzurri saranno impegnati nel match casalingo contro il Mola.

Corato-Lions Bisceglie 70-75

Basket Corato: Giovinazzo 26, Lomello 2, Mariani 15, Nonkovic 9, Petrovic 1, Cabodevilla 10, Ouattara 4, Diaz 3. N.e.: Zustovich, Ortolà, Bavaro, Capasso. All.: Gattone.

Lions Bisceglie: Rodriguez 13, El Agbani 12, Dancetovic 3, Okiljevic 16, Dip 14, Colombo 6, Cavalieri 6, Trentini 5. N.e.: Di Camillo, Camporeale, Del Rosso, La Macchia. All.: Saputo.

Arbitri: Marseglia (Mesagne) e Galieri (Termoli).

Parziali: 20-18; 40-36; 58-58.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Corato 21/42, Bisceglie 17/40. Tiri da tre: Corato 7/23, Bisceglie 10/28. Tiri liberi: Corato 7/13, Bisceglie 11/14. Rimbalzi: Corato 50, Bisceglie 32. Assist: Corato 8, Bisceglie 15.

FOTO DI ALESSIO FERRANTE