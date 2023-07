I Lions Bisceglie ripartono salutando coach Luciano Nunzi

Ripartire con grande entusiasmo e determinazione con l’obiettivo di conquistare la salvezza nel nuovo torneo di Serie B nazionale. È con questi presupposti che i Lions Bisceglie approcciano la stagione 2023/2024, un’annata che si preannuncia difficile ma al tempo stesso molto stimolante e che ha il suo inizio ufficiale oggi, sabato 1 luglio.

Vista la novità rappresentata dalla creazione di questa nuova categoria, che rappresenta il terzo livello della piramide cestistica nazionale, non è ancora chiara la composizione e la suddivisione dei gironi. Le trentasei squadre che si daranno battaglia nella nuova Serie B nazionale, infatti, non hanno certezze riguardo al format che dovrebbe vedere le partecipanti divise in due gironi da 18 squadre ciascuno o tre raggruppamenti ognuno composto da 12 formazioni. L'unica certezza per i Lions, al momento, riguarda il tecnico con la dirigenza neroazzurra che ha optato per il cambio in panchina salutando di comune accordo il coach Luciano Nunzi al termine di due campionati ricchi di soddisfazioni come il raggiungimento della Final Eight di Coppa Italia e la promozione in Serie B nazionale. Il primo tassello per la dirigenza è quindi quello della guida tecnica, del profilo giusto che avrà il compito di migliorare e far crescere la squadra giorno dopo giorno per raggiungere l'obiettivo prefissato e regalare altre emozioni al pubblico biscegliese.