I Lions Bisceglie si assicurano la giovane guardia La Macchia

I Lions Bisceglie firmano la giovane guardia Lorenzo La Macchia, classe 2006 in arrivo dai Molfetta Ballers, che sarà a disposizione già per l’esordio in campionato di Serie B2 del 28 settembre sul parquet del CJ Taranto; portando alla squadra doti atletiche e fisiche.

«Sono molto contento di far parte della famiglia dei Lions per questa stagione, non vedo l’ora di iniziare e conoscere i miei nuovi compagni, lo staff tecnico e i tifosi; mi sento pronto a dare il massimo».