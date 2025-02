I Lions chiudono la fase di qualificazione contro Canosa

I Lions chiudono la fase di qualificazione sul parquet del tensostatico di viale 1° maggio contro Canosa; match valido per la ventiduesima giornata del girone G del campionato di Serie B2, con fischio d’inizio programmato alle 18:00 odierne.

Partita ininfluente per gli azzurri, già qualificati ai Play-in Gold, ma che i Lions Bisceglie onoreranno ugualmente; facendo debuttare anche l’ultimo arrivato, l’esterno Felix Amo, che si è allenato con il team venerdì pomeriggio ed è pronto all’esordio con la canotta dei Lions. L’obiettivo oggi per i ragazzi di coach Saputo è chiudere con il sorriso un pezzo già soddisfacente del percorso intrapreso in attesa del via al Play-in Gold, stabilito per metà febbraio.

Gli avversari del Canosa sono guidati da coach Mario Menduto e sono certi della partecipazione alla fase play in out, mentre nella gara d’andata il risultato è stato 72-65 a favore dei nerazzurri. Il roster dei padroni di casa vede i propri punti forti nell’ala Stipe Jelic, ex Corato, e nel playmaker classe 2004 Junior Galicia, scuola Olimpia Milano.

L’incontro fra Canosa e Lions Bisceglie sarà diretto da Andrea Amatori di Brindisi e Luca Moriello di Marcianise (Caserta). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Giusy Rendinelli di Foggia (cronometrista), Valeriano Strippoli di Foggia (addetto ai 24”), Sara Pistoia di Foggia e Flavio Piccolelli di Cerignola (statistici).