I Lions cercano il bis in casa contro Mestre

I Lions cercano il bis in casa contro Mestre, in programma alle 18:00 odierne, con l’obiettivo di ripetere l’ottima prestazione di Chieti; provando ad aprire una serie di risultati, utile alla rincorsa salvezza in Serie B Nazionale Old Wild West.

I ragazzi di coach Origlio vogliono cavalcare l’onda dell’entusiasmo, dopo esser finalmente tornati alla vittoria, facendo affidamento sul fattore campo e sull’innesto di Stefano Rubinetti; ultimo arrivato tra le fila biscegliesi.

I nerazzurri sono alla ricerca di una nuova vittoria, ma Mestre sarà un ostacolo tutt’altro che facile da oltrepassare; a dispetto del record di 2-11 in trasferta. All’ottavo posto in classifica, la formazione ospite, guidata da coach Cesare Ciocca, ha cambiato recentemente assetto, con gli ingaggi del 33enne croato Sven Smajlagic e del centro Simone Aromando; che vanno ad allungare una rotazione già piuttosto lunga, con diversi giocatori di categoria.

Il match sarà arbitrato da Mirko Di Franco di Bergamo e Jacopo Spinelli di Cantù (Como). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Francesco Settembre di Gravina (segnapunti), Vanessa De Rinaldis di Lecce (cronometrista) e Alessandro Camassa di Martina Franca (addetto ai 24”).