I Lions cadono a Monopoli e perdono il primato / CLASSIFICA

Prima sconfitta in campionato per i Lions Bisceglie che cadono nell’atteso derby con l’Action Now Monopoli, valevole per la quarta giornata del girone G di Serie B2, e perdono il primato in graduatoria. I nerazzurri pagano cara una serata decisamente negativa in fase realizzativa, soprattutto nella seconda metà di gara, arrendendosi per 79-60.

Avvio di match decisamente equilibrato con i Lions leggermente avanti nelle prime battute grazie a cinque punti consecutivi di Trentini. I padroni di casa, però, non stanno a guardare e con un terrificante parziale di 9-0 ribaltano il punteggio toccando il +5 a fine primo quarto. La partita è decisamente avvincente e Monopoli incassa il controsorpasso biscegliese firmato da El Agbani e Dip (21-22) prima di rimettere la freccia grazie ad un altro break di 7-0 che sembra indirizzare la contesa. L’ottimo rendimento a rimbalzo dei baresi unito alle difficoltà offensive dei Lions, infatti, consentono a Monopoli di toccare il +12 a due minuti dall’intervallo, ma Okiljevic e compagni, con una reazione d’orgoglio, limitano il passivo al -7 (41-34) con il quale si va alla pausa.

Al rientro dagli spogliatoi, però, è ancora Monopoli a farsi preferire soprattutto in fase realizzativa e i soli otto punti realizzati dagli ospiti in tutto il quarto risultano decisivi per il successo dei padroni di casa che all’ultima pausa guidano con un eloquente +18 (60-42). Nell’ultima frazione, infatti, i Lions non riescono a trovare canestri facili e ad organizzare la rimonta, anzi, i baresi controllano agevolmente le operazioni fino alla sirena finale con il tabellone che segna il +19 in favore dei padroni di casa che, grazie ai due punti conquistati, agganciano proprio Bisceglie in classifica a quota 6.

Non c’è tempo per recriminare per i ragazzi di coach Saputo che da martedì riprenderanno a lavorare per preparare la sfida di sabato 19 ottobre quando sul parquet del PalaAssi di Trani andrà in scena un nuovo difficilissimo derby contro l’Adria Bari, oggi vittoriosa sul Canusium tra le mura amiche e ancora imbattuta in stagione. (FOTO: UFFICIO STAMPA LIONS BISCEGLIE)

MONOPOLI-LIONS BISCEGLIE 79-60

MONOPOLI: Vitale 6, Laquintana 25, Aguzzoli 10, Milosevic 18, Preira 8, Spatti 8, Calisi 4, Formica, Guarini, Carone. N.e.: Feruglio. All.: Paternoster.

LIONS BISCEGLIE: Rodriguez 8, El Agbani 8, Dancetovic, Trentini 11, Dip 10, Colombo 10, Di Camillo 7, Okiljevic 6, Cavalieri, Camporeale, Lamacchia. All.: Saputo.

ARBITRI: Mogavero di Bellizzi (Salerno), Sacco di Salerno.

PARZIALI: 21-16; 41-34; 60-42.

Note: uscito per cinque falli Rodriguez. Tiri da due: Monopoli 26/43, Bisceglie 14/43. Tiri da tre: Monopoli 2/21, Bisceglie 6/23. Tiri liberi: Monopoli 21/25, Bisceglie 14/25. Rimbalzi: Monopoli 51, Bisceglie 33. Assist: Monopoli 10, Bisceglie 8.

