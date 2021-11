I Lions Bisceglie vincono il derby e si confermano in testa alla classifica

La sfida del Paladolmen tra Lions Bisceglie e Pavimaro Molfetta si conclude con la vittoria dei giocatori di casa, in occasione della sesta giornata di campionato di serie B, girone D.

Nei primi giri d’orologio i biscegliesi trovano subito il ritmo staccando gli avversari di dieci punti (12-2). La partita è ancora lunga, i molfettesi si rifanno sotto sul 15-13 ma il primo quarto è dei Lions, che non sono mai andati in svantaggio (27-22). Nella prima parte della seconda frazione regna l’equilibrio con continui cambi di vantaggio fino al 15esimo minuto (38-36), momento in cui i nerazzurri provano lo strappo portandosi sul +7 (45-38). La tripla di Gabriel Dron sigilla il vantaggio in doppia cifra (54-41). Sirena dell’intervallo lungo che arriva sul 54-43.

Nel secondo tempo sono Dri e compagni i veri padroni del parquet, i quali non lasciano molti spazi agli avversari, che devono inventarsi qualcosa per rendere la gara meno in salita (-12 sul 69-57). Nel momento migliore dei ragazzi di coach Nunzi arriva anche il massimo momentaneo vantaggio della sfida (+18 sul 77-59). Nell’ultimo quarto si assiste alla disfatta della Pavimaro Molfetta, che comincia a tirare il fiato lasciando grandi spazi in fase difensiva. Match che termina sul punteggio definitivo di 91-70.

Sesta vittoria consecutiva nel torneo per i Lions Bisceglie, in altrettante giornate. Prossima contesa in programma domenica 14 novembre, sulle tavole di Formia.

