Lions Bisceglie a caccia della terza vittoria di fila nel turno infrasettimanale

I Lions Bisceglie vanno a caccia della terza vittoria di fila in questo avvio di campionato in Serie B2, cercandola quest’oggi alle 18:00 al PalaMiwa di Benevento, dopo aver battuto Taranto e Termoli nelle prime due uscite stagionali e aver confermato le ambizioni pre-stagionali di lotta al vertice.

I nerazzurri sono partiti bene, vincendo in entrambe le prime due giornate e dimostrando grande solidità nei momenti caldi delle partite, trovando tanti protagonisti diversi e mostrando così la grande pluralità del gruppo di coach Saputo.

Gli avversari hanno dalla loro diverse insidie, come il play italo-americano Mike Di Nunno, stella della squadra sannita, o l’ala Giuseppe Ordine; oltre ai due ex dell’incontro, il lungo Walter Rianna e il coach dei padroni di casa, Adolfo Parrillo, in nerazzurro nell’annata 11-12.

Il match sarà diretto da Marcello Del Gaudio di Massa di Somma (Napoli) e Stefano Pezzella di Arzano (Napoli). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Federica Fucile di San Giorgio del Sannio (cronometrista), Elena Marrano di Avellino (addetta ai 24”), Alessio Cotugno di Benvento e Maria Iandolo di Avellino (statistici).