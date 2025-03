I Lions Bisceglie tornano alla vittoria battendo d’autorità Reggio Calabria / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie tornano alla vittoria nei Play-in Gold, battendo per 85-71 la Viola Reggio Calabria al PalaSport di Ruvo e cogliendo la terza vittoria in quattro partite nella seconda fase del campionato di Serie B2.

I nerazzurri hanno condotto il risultato senza mai strappare durante tutto il primo quarto, chiuso sul punteggio di 25-21, per poi prendere il largo durante il secondo; grazie ad una difesa energica e un attacco ordinato, che hanno permesso agli uomini di coach Saputo di scavare, possesso dopo possesso, un solco insormontabile per gli ospiti, fino a toccare il +19 a metà secondo periodo; chiuso poi con il punteggio di 53-37. Nella ripresa c’è stata la reazione d’orgoglio di Reggio Calabria, capace di rimontare fino al -4 durante il terzo quarto; ma poi i padroni di casa si sono immediatamente rimessi al comando, tornando sulla doppia cifra di vantaggio e potendolo gestire durante il quarto periodo, in cui i nerazzurri, complice un blackout ospite, hanno toccato anche il +20 prima di accomodarsi sulle quattordici lunghezze di vantaggio finali.

I Lions vincono così un match chiave per il prosieguo della stagione, ma adesso sono già proiettati verso i prossimi, difficili, impegni della fase di Play-in Gold. (Foto: Cristina Pellegrini)

Lions Bisceglie-Viola Reggio Calabria 85-71

Lions Bisceglie: Rodriguez 14, El Agbani 19, Dancetovic 4, Okiljevic 13, Dip 6, Trentini 11, Amo 9, Colombo 8, Cavalieri, Del Rosso, La Macchia. N.e.: Macera. All.: Saputo.

Viola Reggio Calabria: Bangu, Idiaru 5, Dell’Anna 12, Simonetti 8, Ani 13, Paulinus 20, Cessel 8, Simonetti 8, Stamatis 3, Boniciolli 2, Traoré. N.e.: Nicolò, Marinelli. All.: Cadeo.

Arbitri: Serse di Brindisi, Tornese di Monteroni.

Parziali: 25-21; 53-37; 68-58.

Note: uscito per cinque falli Colombo.

Tiri da due: Bisceglie 19/30, Reggio Calabria 16/33.

Tiri da tre: Bisceglie 9/23, Reggio Calabria 10/29.

Liberi: Bisceglie 20/28, Reggio Calabria 9/10.

Rimbalzi: Bisceglie 32, Reggio Calabria 31.

Assist: Bisceglie 12, Reggio Calabria 15.