I Lions Bisceglie surclassano il fanalino di coda Taranto / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie surclassano il fanalino di coda CJ Taranto, battendo gli avversari con un sonoro 89-62 che vale la quinta vittoria di fila in campionato e il terzo posto in classifica dopo dodici giornate nel girone G di Serie B2.

Partita da subito in controllo per i nerazzurri, partiti dai blocchi di partenza con un repentino parziale di 13-4 che ha messo subito in chiaro le intenzioni dei biscegliesi; poi bravi nel corso del primo tempo a gestire il risultato anche nei tentativi di rimonta ospiti, come in occasione dello 0-10 parziale del secondo quarto, prettamente rispedito al mittente dai canestri di Okiljevic e compagni; che concludono il primo tempo sul punteggio di 42-35 e con un vantaggio destinato ad aumentare vertiginosamente fra terzo e quarto periodo.

Il secondo tempo è infatti uno show dei Lions, che macinano canestri con Rodriguez e Dip e scavano il solco sui malcapitati avversari, che scivolano fino al -30, con il tabellino che recita 81-51 a metà 4° quarto; con la partita che viene poi condotta verso il punteggio finale sopra citato e dunque viene concesso spazio anche al 2007 di casa, Daniele Gentile. (Foto: Cristina Pellegrini)

Lions Bisceglie-Taranto 89-62

Lions Bisceglie: Rodriguez 12, El Agbani 19, Dancetovic 20, Trentini 5, Okiljevic 8, Colombo 11, Cavalieri 4, Dip 4, Gentile 3, Camporeale 3, La Macchia. N.e.: Di Camillo. All.: Saputo.

Taranto: Salerno 11, Montanaro 5, Giovara 20, Amorelli 7, Facciolà 12, Gigante 4, Casalino 3, Petraroli, Mirabile, Cito. N.e.: Invidia. All.: Orlando.

Arbitri: Anselmi di Ruvo, Tornese di Monteroni.

Parziali: 21-14; 42-35; 66-47.

Note: nessun uscito per cinque falli.

Tiri da due: Bisceglie 22/36, Taranto 14/35.

Tiri da tre: Bisceglie 13/30, Taranto 7/23.

Liberi: Bisceglie 6/9, Taranto 13/25. Rimbalzi: Bisceglie 48, Taranto 24.

Assist: Bisceglie16, Taranto 6.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

