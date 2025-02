I Lions Bisceglie superano Messina nell’overtime / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie superano la Basket School Messina dopo un overtime e conquistano la seconda vittoria di fila nei Play-in Gold, bissando, in quel di Ruvo, il successo della settimana precedente a Milazzo.

Buon avvio alla post-season da parte degli uomini di coach Saputo, che vincono anche questo match dopo una contesa molto tirata compiendo così un altro passo importante in questo inizio di seconda fase. Nerazzurri che partono con un 8-2 parziale, salvo poi farsi riprendere dagli ospiti; che reagiscono e chiudono addirittura il primo quarto sul +7. È dunque un secondo quarto di rincorsa per i padroni di casa, che riescono a pareggiare i conti sulla sirena dell’intervallo lungo, con El Agbani grande protagonista e autore di due triple consecutive valse il 41-41.

Al rientro dagli spogliatoi si vive prima una situazione di punto a punto e poi finalmente lo strappo nerazzurro nella seconda metà del terzo periodo, con i biscegliesi che chiudono il quarto sul +7; vantaggio che sembrava poter garantire a Rodriguez e compagni di gestire il risultato nel quarto periodo e da cui invece gli ospiti sono riusciti a rientrare con un 2-10 parziale in apertura di ultimo quarto, resistendo poi agli ultimi assalti e costringendo i padroni di casa all’overtime; che i Lions Bisceglie superano soprattutto grazie a Juani Rodriguez, che si è caricato la squadra sulle spalle, segnando 16 dei 18 punti dei nerazzurri, e ha trascinato i suoi all’89-83 finale, risultato che è valso un grande successo e l’avvio che tutti speravano nell’ambiente Lions. FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

Lions Bisceglie-Basket School Messina 89-83 d1ts

Lions Bisceglie: Rodriguez 30, El Agbani 20, Dancetovic 9, Okiljevic 11, Dip 6, Trentini 11, Colombo 1, Cavalieri 1, Amo. N.e.: Camporeale, La Macchia. All.: Saputo.

Basket School Messina: Di Dio 25, Busco 4, Miaffo 14, Tartaglia 12, Yeyap 10, Caruso 9, Mollica 7, Guduric 2, Janic, Incremona. All: Sidoti.

Arbitri: Galieri (Termoli) e Conforti (Matera).

Parziali: 15-22; 41-41; 60-53; 71-71.

Note: usciti per cinque falli Okiljevic, Tartaglia. Espulso coach Sidoti al 45’ per doppio fallo tecnico alla panchina.

Tiri da due: Bisceglie 16/26, Messina 17/33.

Tiri da tre: Bisceglie 14/37, Messina 13/37.

Liberi: Bisceglie, Messina.

Rimbalzi: Bisceglie 38, Messina 26.