I Lions Bisceglie stendono la capolista Avellino / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie stendono la capolista Avellino, battendo gli irpini con il punteggio di 71-70 nel match valido per il 17° turno del girone G del campionato di Serie B2 e tornando alla vittoria dopo i tre k.o. consecutivi con cui avevano concluso il 2024; sfoderando una sontuosa prestazione difensiva e mettendo alle corde una formazione di assoluto livello come quella ospite.

Partono meglio dai blocchi di partenza i padroni di casa, che cavalcano l’onda di un ispiratissimo El Agbani, autore di otto punti già nel primo quarto, per staccare subito gli avversari nel risultato, toccando il +8 già a al 13′, distacco poi destinato ad ampliarsi grazie all’ottimo lavoro difensivo dei nerazzurri; che tengono a fine primo tempo a soli 29 punti Avellino, toccando anche il +11 ad inizio terzo periodo. Ripresa che però vede diversi tentativi di rimonta irpina, ma nonostante ciò i Lions riescono volta per volta a respingerli, non facendosi mai riprendere del tutto fino allo spavento finale; quando, nei secondi finali di gara, gli ospiti riescono incredibilmente a rientrare in partita, passando dal -6 al -1, risultato che però i nerazzurri sono stati bravissimi a gestire sui due lati del campo; con i liberi di Rodriguez e un’ottima gestione del possesso finale che hanno garantito il successo ai biscegliesi

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

Lions Bisceglie-Scandone Avellino 71-70

Lions Bisceglie: Rodriguez 16, El Agbani 13, Dancetovic 6, Okiljevic 6, Dip 4, Trentini 15, Colombo 8, Cavalieri 3. N.e.: Di Camillo, Camporeale, La Macchia. All.: Saputo.

Scandone Avellino: Trapani 16, Soliani 11, Paglia, Stefanini 17, Pichi 13, Cantone 6, Iannicelli 3, Zanini 4. N.e.: Jaskus, Iacorossi, Natiello. All.: Sanfilippo.

Arbitri: Farina Valaori e Amatori di Brindisi.

Parziali: 16-17; 36-29; 52-47.

Note: uscito per cinque falli Okiljevic, El Agbani.

Tiri da due: Bisceglie 19/41, Avellino 15/29.

Tiri da tre: Bisceglie 6/16, Avellino 7/32.

Liberi: Bisceglie 15/17, Avellino 19/22.

Rimbalzi: Bisceglie 37, Avellino 34.

Assist: Bisceglie 12, Avellino 14.