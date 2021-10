I Lions Bisceglie stendono Avellino e ottengono la terza vittoria di fila

La sfida del Paladolmen tra Lions Bisceglie ed Avellino, valevole per la terza giornata di campionato di serie B, girone D, si è conclusa con una netta vittoria dei giocatori di casa.

Nonostante la vittoria finale per i biscegliesi, la fase iniziale del match è stata in salita, con gli ospiti che sono stati avanti sul +6 (14-8). Non basta il timeout di coach Nunzi a cambiare le carte in tavola; primo quarto che si chiude sul 22-17. Nella ripresa i nerazzurri danno inizio ad una rimonta che si concretizza al 15esimo giro d’orologio grazie ad Edoardo Fontana (31-29). Dip e compagni hanno anche il tempo per creare il gap che li porterà alla vittoria (43-33 a fine primo tempo).

Dopo l’intervallo lungo, il vantaggio dei giocatori di casa tocca il +15 (51-36). Avellino prova ad alzare i ritmi ma ottiene l’effetto contrario: il tabellone segna -22 (58-36) a qualche minuto dal termine della terza frazione. L’ultimo quarto è soltanto una formalità per i Lions Bisceglie, che amministrano il vantaggio nel migliore dei modi (+21 sul 83-62). La partita si chiude sul punteggio definitivo di 89-67.

I Lions Bisceglie ottengono la terza vittoria consecutiva in campionato, il prossimo appuntamento è fissato a sabato 23 ottobre tra le mura di Cassino.