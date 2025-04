I Lions Bisceglie sono attesi dalla delicata trasferta di Angri

A soli due turni dal termine della fase play-in gold di Serie B2, i Lions Bisceglie si preparano alla sfida esterna sul parquet di Angri, in programma questa sera alle ore 20:30. Il collettivo nerazzurro punta alla vittoria con l’obiettivo di fare un passo importante verso l’accesso agli spareggi promozione.

Il successo ottenuto a Reggio Calabria ha galvanizzato Okiljevic e compagni, volenterosi di centrare la terza vittoria di fila contro un avversario decisamente ostico. Infatti i campani allenati da coach Chiavazzo sono reduci da un filotto di cinque successi consecutivi e nella seconda parte di stagione si sono arresi solo due volte, una delle quali proprio contro i Lions nel match d’andata. L’Angri è dotato di numerosi talenti, tra cui spicca il bomber argentino Martinez, top realizzatore della squadra attualmente terza in classifica. È necessaria la migliore versione dei biscegliesi, che dovranno rinunciare alle prestazioni di Colombo, per avere la meglio su una compagine che sta viaggiando a ritmi spediti verso gli spareggi. Il gruppo guidato da coach Saputo dovrà concentrare tutte le proprie forze negli ultimi due decisivi impegni, prima di poter tirare le somme di una stagione che fin qui ha regalato importanti soddisfazioni, ma che ancora non può dirsi conclusa. L’incontro sarà diretto da Marcello Del Gaudio di Massa di Somma ed Emanuele Bombace di Giugliano.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI