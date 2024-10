I Lions Bisceglie pronti allo scontro diretto contro Avellino

I Lions Bisceglie si preparano allo scontro diretto contro Avellino, valido per la 6^ giornata del girone G di Serie B2, e che rappresenta già un test probante a domicilio di una formazione che punta ai vertici del campionato, programmato per sabato alle 20.

I nerazzurri vanno a caccia di conferme sulle proprie ambizioni di alta classifica, misurandosi contro un avversario che ha i mezzi per rispondere colpo su colpo al collettivo biscegliese; come la coppia play-guardia composta da Jacopo Soliani e dal lituano Ernestas Jaskus, o i lunghi Tommaso Pichi e Paolo Zanini; poi i padroni di casa, allenati da coach Nino Sanfilippo, hanno lo stesso rullino di marcia degli ospiti, con quattro vittorie e una sola sola sconfitta; perciò gli avversari sono anche in gran forma per la gara di sabato.

Si è espresso sul match anche il mister Virgallita, dopo che i suoi hanno mostrato grande qualità in questo avvio di stagione, ma anche delle incostanze nell’arco dei quaranta minuti, figlie di un gruppo nuovo e ancora in fase di rodaggio:

«Sarà una partita insidiosa. Avellino ha dimostrato di essere squadra solida e ben organizzata, soprattutto fra le mura amiche, con giocatori come Jaskus e Soliani in evidenza nel contesto di un gioco comunque molto corale. Puntiamo ad una prestazione di elevato livello qualitativo e costante per l’intero arco dei 40 minuti, cosa non semplice perché siamo una squadra giovane e praticamente nuova. L’obiettivo è accelerare il processo di crescita sotto questo punto di vista».

L’incontro sarà diretto da Matteo Serse di Brindisi ed Eros Marseglia di Mesagne. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Simone Sellitto di Avellino (cronometrista), Maria Iandolfo di Avellino (addetta ai 24”), Rita Adiglietti di Avellino e Ornella Del Regno di Atripalda (statistici).

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI