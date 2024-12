I Lions Bisceglie si arrendono nel finale al Monopoli

Seconda sconfitta di fila per i Lions Bisceglie nella quindicesima giornata del girone G di Serie B2 contro il Monopoli, con il risultato finale di 77-88.

Resta l’amaro in bocca per la compagine biscegliese, che ha pagato un avvio di gara negativo e un ultimo periodo sottotono, venendo sconfitta dal Monopoli nella sfida andata in scena al palasport di Ruvo. Gli ospiti, trascinati da Milosevic, partono decisamente meglio e concludono il primo quarto con un vantaggio di ben 20 punti. I padroni di casa riescono a ridurre il gap, complice un buon Colombo, ma subiscono un ulteriore strappo dagli avversari sul finale del secondo periodo. I 13 punti realizzati da Dip a metà gara non bastano per riaprire il risultato, ma nel terzo quarto i Lions si rimettono in partita grazie agli ottimi Rodriguez e Dancetovic. Nell’ultima frazione però Monopoli riesce ad avere la meglio e le speranze di rimonta dei biscegliesi svaniscono. Ora la squadra allenata da coach Saputo scende al quinto posto in classifica con 20 punti, ma ha subito l’occasione di rifarsi nel prossimo match contro l‘Adria Bari.

Lions Bisceglie-Monopoli: 77-88

Lions Bisceglie: Rodriguez 15, El Agbani 1, Dancetovic 6, Trentini 4, Dip 13, Okiljevic 21, Colombo 12, Di Camillo 5, Cavalieri. N.e.: Camporeale, La Macchia. All.: Saputo. Monopoli: Vitale 17, Calisi 5, Aguzzoli 1, Milosevic 17, Preira 11, Laquintana 22, Formica 10, Spatti 5. N.e.: Feruglio, Guarini. All.: Carolillo. Arbitri: Pezzella di Arzano (Napoli), Del Gaudio di Massa di Somma (Napoli). Parziali: 13-33; 40-54; 69-69. Note: nessun uscito per cinque falli. Espulso Colombo al 25’ per doppio fallo antisportivo. Tiri da due: Bisceglie 17/34, Monopoli 21/37. Tiri da tre: Bisceglie 9/26, Monopoli 10/25. Tiri liberi: Bisceglie 16/21, Monopoli 16/25. Rimbalzi: Bisceglie 29, Monopoli 40. Assist: Bisceglie 14, Monopoli 16.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI