I Lions Bisceglie si aggiudicano il derby con Corato e volano ai vertici del campionato / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie si aggiudicano il derby con Corato, battendo per 80-75 gli storici avversari nel 32° derby della storia tra le due formazioni, valido per la nona giornata del girone G di Serie B2, e raggiungendo così il terzo posto in classifica in coabitazione con Monopoli e Adria Bari.

I nerazzurri hanno dato una grande prova di carattere e di intensità difensiva, dando a coach Saputo la risposta che voleva su quel lato del campo; riuscendo a ribaltare una partita che sembrava compromessa ad inizio terzo periodo con un netto parziale di 21-0, in cui i padroni di casa hanno chiuso le maglie della propria difesa e hanno macinato canestri in fase offensiva. Difatti gli ospiti erano partiti meglio, complice una percentuale al tiro non eccellente dei nerazzurri, che ha portato gli avversari a dominare il primo tempo nel punteggio; con il Corato che è arrivato a toccare persino il +13.

Da lì in poi c’è stata la reazione della formazione biscegliese, che ha saputo riprendere in mano le redini del match, anche grazie a degli stoici Rodriguez e Okiljevic, autori di 39 punti combinati, fino alla rimonta ultimata nel 4° quarto; quando gli uomini di Saputo hanno toccato anche il +8, per poi respingere gli ultimi assalti ospiti e chiudere sul punteggio finale di 80-75. Adesso i Lions non hanno intenzione di fermarsi e vogliono subito concentrarsi sulla trasferta infrasettimanale di Mola, in programma mercoledì alle 20:00.

Lions Bisceglie-Corato 80-75

Lions Bisceglie: Rodriguez 20, El Agbani 6, Dancetovic 11, Trentini 7, Okiljevic 19, Di Camillo 11, Colombo 4, Cavalieri 2, Camporeale. N.e.: Dip, Lamacchia, Di Lollo Capurso. All.: Saputo.

Corato: Basile 17, Mariani 8, Jelic 6, Nonkovic 26, Petrovic 9, Zustovich 5, Lomello 2, Perez 2, Giovinazzo, Cabodevilla, . N.e.: Bavaro, Argentiero. All.: Gattone.

Arbitri: Laveneziana di Monopoli, Tornese di Monteroni.

Parziali: 17-17; 34-38; 54-62.

Note: nessun uscito per cinque falli. Espulso coach Gattone al 40’.

Tiri da due: Bisceglie 28/51, Corato 14/39.

Tiri da tre: Bisceglie 5/26, Corato 11/24.

Liberi: Bisceglie 9/11, Corato 14/16.

Rimbalzi: Bisceglie 38, Corato 44.

Assist: Bisceglie 15, Corato 17.



FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI