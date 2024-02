I Lions Bisceglie sbancano Chieti / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie sbancano Chieti, conquistando una vittoria fondamentale al PalaTricalle, l’ottava in questo campionato, e compiendo così un primo passo fondamentale per lo sprint finale di Serie B Nazionale Old Wild West.

I ragazzi di coach Origlio hanno approcciato bene al match, conducendo durante tutto il primo tempo, e trovando il punto esclamativo col canestro del +10; segnato dall’ex di turno Rodriguez. A questo punto i padroni di casa, con una grande reazione d’orgoglio, si sono riportati a ridosso dei nerazzurri nel risultato; chiudendo il secondo periodo con un parziale di 9-0, che ha fissato il risultato sul 31-32.

Durante il secondo tempo la contesa è stata molto tirata, con diversi scambi al comando, e con le due squadre sempre vicine tra loro nel risultato. Nel finale gli ospiti sono riusciti, con tanto cuore e grandi giocate individuali, ad imporsi nel risultato; trovando il definitivo vantaggio a pochi secondi dalla fine, dimostrando poi una grande freddezza nella gestione del risultato negli istanti finali.

I Lions Bisceglie sbancano Chieti, trovando così il terzo successo esterno in stagione, ma dovranno dare poco spazio ai festeggiamenti e preparare la sfida di domenica prossima; quando al PalaDolmen arriverà Mestre.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

CHIETI-LIONS BISCEGLIE 64-66

Chieti: Maggio 6, Lips 19, Ciribeni 7, Nwokoye 3, Paesano 14, Cena 10, Reale 5. N.e.: Febbo, Berra, Masciopinto, Di Iorio, De Sipio. All.: Aniello.

Lions Bisceglie: Rodriguez Suppi 10, Chiti 14, Fontana 7, Cepic 13, Dip 12, Chessari 8, Abati Tourè 2, Divac, Turin. N.e.: Maralossou, Lanotte. All.: Origlio.

Arbitri: Melai di Calcinaia (Pisa) e Frosolini di Grosseto.

Parziali: 17-21; 31-32; 46-50.

Note: usciti per cinque falli Maggio, Cena e Chessari.

Tiri da due: Chieti 18/45, Bisceglie 22/47.

Tiri da tre: Chieti 6/20, Bisceglie 6/22.

Liberi: Chieti 10/15, Bisceglie 4/4.

Rimbalzi: Chieti 43, Bisceglie 41.

Assist: Chieti 14, Bisceglie 24.