I Lions Bisceglie riprendono subito quota, successo autorevole a Vasto / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie riprendono subito quota con il successo autorevole a Vasto per 61-80, frutto di una prova eccellente del gruppo nerazzurro, che torna ad imporsi e prosegue la corsa d’alta classifica nel girone D di Serie B2.

La reazione attesa è arrivata: gli uomini di coach Vito Console hanno riscattato lo stop con Jesi chiudendo nel migliore dei modi una settimana non semplice sotto il profilo logistico.

Prestazione solida, concreta e soprattutto efficace in difesa: Vasto, che viaggiava oltre i 77 punti di media, è stata limitata a 61 grazie al lavoro corale del roster. Sugli scudi capitan Di Dio, trascinatore nella seconda metà di gara.

Partenza sprint dei biscegliesi, avanti 2-15 al 5’. I padroni di casa hanno poi reagito con il primo vantaggio sul 23-22 con una tripla di Mascoli. I Lions, però, non hanno mai perso il controllo e con l’energia di Gogishvili dalla panchina, autore di 17 punti in soli 22’, hanno rimesso la freccia, andando al riposo lungo sul +7.

Nel terzo quarto i Lions hanno provato più volte l’allungo, respingendo i tentativi dei padroni di Casa. Con Vasto a -5, sul 54-59 a sette minuti dalla fine, i nerazzurri hanno piazzato il break decisivo grazie al parziale di 5-21 che ha chiuso il match, con protagonisti Di Dio, Anibaldi, Tartaglia e lo stesso Gogishvili, tutti ben orchestrati da Montanari. Successo netto e quindicesima vittoria stagionale, che vale il terzo posto nel girone D di Serie B2 e che certifica qualità e ambizioni della formazione nostrana.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

Vasto-Lions Bisceglie 61-80

Vasto: Laffitte 21, Massotti 5, Mascoli 3, Oluic 15, Arnaut 5, Buscaroli 7, Peluso 5. N.e.: Spadaccini, Fiore, Pelliccia, Frigerio, Di Minni. All.: Cazzorla.

Lions Bisceglie: Montanari 7, Di Dio 19, Anibaldi 16, Tartaglia 12, Gueye 6, Gogishvili 17, Festinese 3, Sheqiri. N.e.: Spernanzoni, D’Orsi. All.: Console.

Arbitri: Martini di Mosciano Sant’Angelo (Teramo), Racsan di Umbertide (Perugia).

Parziali: 16-17; 29-36; 46-55.

Note: nessun uscito per cinque falli.

Tiri da due: Vasto 15/27, Bisceglie 27/53.

Tiri da tre: Vasto 6/32, Bisceglie 7/24.

Liberi: Vasto 13/13, Bisceglie 5/10.

Rimbalzi: Vasto 37, Bisceglie 39. Assist: Vasto 11, Bisceglie 13.