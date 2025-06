I Lions Bisceglie rinforzano il roster con l’ala Carlo Spernanzoni

I Lions Bisceglie rinforzano il roster con l’ala Carlo Spernanzoni, maceratese classe 2005, nelle ultime due stagioni in forza a Sant’Antimo.

L’innesto nerazzurro, alto 192 cm, viene da due campionati in cui ha fatto la spola tra Under 19 e prima squadra; mostrando ottime doti difensive, soprattutto in fase di pressione sul portatore di palla e nel contenimento delle ali avversarie più fisiche, e una buona capacità di segnare dalla lunga distanza, aprendo il campo ai compagni. Una prestazione che ricalca esattamente quanto descritto è quella andata in scena poche settimane fa sul parquet di Chiusi, quando ha realizzato 11 punti in appena 18 minuti durante il match di play-in di Serie B Nazionale; i Lions dunque aggiungono un altro pezzo pregiato al loro roster in vista della stagione 25-26.