I Lions Bisceglie ricevono il fanalino di coda CJ Taranto

Impegno sulla carta agevole per i Lions Bisceglie che, oggi pomeriggio alle ore 18, ricevono la visita del fanalino di coda CJ Taranto nel match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B Interregionale.

La prima domenica di dicembre coincide con l’inizio del girone di ritorno del torneo che vede i biscegliesi a soli due punti dalla vetta occupata dalla coppia composta da Dinamo Brindisi ed Avellino. L’incontro odierno, in programma sul neutro di Ruvo, sembra rappresentare l’occasione giusta per i nerazzurri per cogliere la quinta vittoria consecutiva considerando anche l’enorme divario in classifica con la compagine ionica, capace sin qui di raccogliere un solo successo contro Canosa in undici turni. L’imperativo in casa biscegliese, però, è quello di non sottovalutare la formazione del coach William Orlando che, a dispetto della difficilissima situazione di classifica, può contare su un paio di giocatori molto interessanti come il top scorer Matteo Giovara, che viaggia con una media di 15.7 punti a partita, e il talentuoso playmaker Gianluca Salerno. Il grande gap per la compagine ospite è rappresentato dalla giovane età del roster a disposizione del tecnico che, con la sola eccezione del veterano Arcangelo Sarli, ex di turno, presenta un’età media davvero bassa. Nel match d’andata in terra tarantina, che ha aperto il campionato delle due squadre, Bisceglie riuscì ad imporsi per 74-87 al termine di una gara molto combattuta soprattutto nei primi due quarti di gioco.

L’incontro del PalaColombo di Ruvo tra Lions Bisceglie e CJ Taranto sarà diretto dalla coppia arbitrale formata da Francesco Anselmi e Giacomo Tornese. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)