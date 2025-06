I Lions Bisceglie definiscono lo staff tecnico in vista della prossima stagione

I Lions Bisceglie allestiscono uno staff tecnico di prim’ordine per la prossima stagione di Serie B2.

I movimenti in casa nerazzurra partono dalla riconferma di due elementi fondamentali come il massaggiatore Tonio Lopopolo e il preparatore atletico Michele Falcone. Rinnovato, invece, lo staff sul fronte coach, con il DS Di Nardo che ha scelto di affidare la panchina a coach Vito Console, e con l’aggiunta del tranese Carlo Montefalcone nel ruolo di assistente allenatore e parallelamente allenatore dell’Under 19 gold, facendo quindi da ponte tra le giovanili e la prima squadra; un impegno che sarà tangibile già da oggi, quando cominceranno i try out, allenamenti selettivi dedicati ad atleti nati fra il 2007 e il 2010, finalizzati ad una loro inclusione sia nei gruppi giovanili che nella prima squadra.