I Lions Bisceglie perdono lo scontro in vetta sul campo di Agrigento / CLASSIFICA

Se lo aggiudica la Fortitudo Agrigento il big match del girone D di Serie B di basket che ieri sera ha visto i Lions Bisceglie protagonisti in terra siciliana.

La vigilia non è stata delle migliori per il team biscegliese che ha perso capitan Filiberto Dri per un infortunio, la cui entità verrà valutata nelle prossime ore. Un’assenza che inevitabilmente ha condizionato la gara dei Lions, anche se il 4-10 in avvio lasciava ben sperare coach Luciano Nunzi. Agrigento ha subito reagito con un break di 19-2 che ha subito creato un solco importante in avvio di gara. Bisceglie che con il passare dei minuti ha registrato meglio il reparto difensivo, ma senza riuscire a ricucire in maniera definitiva il distacco dai padroni di casa.

L’ultimo tentativo di rimonta è giunto sul 60-52 a tre minuti dalla sirena finale, ma la tripla sbagliata da Bisceglie ha impedito di accorciare e rientrare ufficialmente in partita. Finale che vede Agrigento vincere 62-52 e staccare i Lions in testa alla classifica. La squadra resterà in Sicilia per preparare la prossima gara in programma sabato 22 gennaio (ore 18) sul parquet di Torrenova. (Foto: Cristina Pellegrini)

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

AGRIGENTO-BISCEGLIE 62-52

Fortitudo Agrigento: Grande 9, Morici 11, Costi 10, Chiarastella 12, Peterson 7, Bruno 5, Lo Biondo 4, Cuffaro 4. N.e.: Mayer, Bellavia, Traoré, Indelicato. All.: Catalani.

Lions Bisceglie: Giunta 11, Giannini 5, Fontana 5, Enihe 16, Dip 6, Dron 5, Vavoli 2, Tibs 2. N.e.: Dri, Mastrodonato, Provaroni. All.: Nunzi.

Arbitri: Scarfò di Reggio Calabria, Agnese di Barano d’Ischia.

Parziali: 17-12; 36-26; 55-43.

Note: uscito per cinque falli Vavoli. Tiri da due: Agrigento 20/42, Bisceglie 15/31. Tiri da tre: Agrigento 5/21, Bisceglie 4/21. Tiri liberi: Agrigento 7/9, Bisceglie 10/16. Rimbalzi: Agrigento 38, Bisceglie 38. Assists: Agrigento 10, Bisceglie 5.