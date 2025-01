I Lions Bisceglie ospitano la capolista Avellino

I Lions Bisceglie ospitano la capolista Avellino oggi, lunedì 6 gennaio, a partire dalle 18:00 al Palasport di Viale Colombo a Ruvo; per un match valido per la 17° giornata del girone G del campionato di Serie B2, in cui i nerazzurri sono chiamati ad offrire la migliore prestazione possibile contro un avversario di grandissimo spessore.

I nerazzurri hanno potuto approfittare della sosta natalizia per poter recuperare delle energie e dei pezzi del roster precedentemente ai box, lavorando a migliorare alcune lacune mostrate durante lo scorso anno solare, come quelle mostrate in fase difensiva, che hanno costretto i biscegliesi a chiudere lo scorso anno con tre sconfitte consecutive; inerzia che i nerazzurri proveranno ad invertire a partire dal big match di domani.

Il team irpino arriva alla partita, come detto, da capolista del campionato e vuole andare fino in fondo nella seconda parte di stagione per centrare l’obiettivo promozione, per cui la società ha messo a disposizione di coach Sanfilippo anche l’esperto Carlo Cantone; che va a completare un roster di grande valore, che conta anche giocatori come Stefanini, Iannicelli e Soliani, e che fa della fase difensiva la sua forza; gli ospiti concedono di media appena 60.7 punti agli avversari.

L’incontro sarà diretto da. Fabrizio Farina Valaori e Giuseppe Amatori di Brindisi. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Angelica De Palma di Molfetta (cronometrista), Bruna Stanzione di Molfetta (addetta ai 24”), Roberta Tandoi di Corato e Roberta Totagiancaspro di Molfetta (statistici).

