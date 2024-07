I Lions Bisceglie non disputeranno il campionato di B Nazionale, “Decisione non semplice ma necessaria”

I Lions Bisceglie non disputeranno il campionato di Serie B Nazionale nella stagione 2024/2025. L’ufficialità arriva dallo stesso club.

“I Lions Bisceglie saranno ai nastri di partenza del campionato di Serie B2, quarto torneo cestistico nazionale – si legge nella nota – a seguito della richiesta di riposizionamento approvata dalla Fip nel corso del consiglio federale di mercoledì 17 luglio. Una decisione non semplice ma necessaria per garantire la prosecuzione dell’attività in totale serenità, guardando con lungimiranza al futuro”.

“Una società sana e responsabile, che per decenni ha sempre onorato tutti gli impegni, ha il dovere di immaginare lo sviluppo di un movimento a medio e lungo termine e la dirigenza nerazzurra, seppure a malincuore, ha preferito ricollocarsi in B2. Vanificare gli enormi sacrifici finanziari e organizzativi per insistere avventurandosi su strade che al momento non sono praticabili avrebbe rischiato, con il tempo – sottolineano – di mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa del club. La mancanza dell’apporto economico di un main sponsor è una lacuna che impedisce la sostenibilità del progetto a livelli superiori. I dirigenti proseguiranno senza sosta nella ricerca di quelle risorse fondamentali per ristabilire quanto prima, attraverso il sostegno di un partner ufficiale forte e solido, le condizioni necessarie ad un consolidamento duraturo nel tempo”.

Novità riguardo la composizione di staff tecnico e organico della prima squadra saranno svelate già nei prossimi giorni.

I Lions sono stati inseriti nel girone G, che comprende le altre otto formazioni pugliesi al via (Canosa, Virtus Molfetta, Basket Corato, Bari, Mola, Monopoli, Dinamo Brindisi, Taranto), la campana Benevento, la lucana Matera e la molisana Termoli.

La prima fase della regular season avrà inizio il 29 settembre con 22 gare (andata e ritorno contro le avversarie del gruppo G) e si concluderà il 2 febbraio. Le prime sei classificate si incroceranno con le migliori sei del gruppo H per dare vita al Play-in Gold mentre le piazzate dal settimo al dodicesimo posto di ciascun girone parteciperanno al Play-in Out: in questa fase saranno disputate altre 12 partite (dal 16 febbraio al 27 aprile), nel caso del team nerazzurro con le formazioni provenienti dal raggruppamento che comprende altre campane, calabresi e siciliane. Ciascun collettivo comincerà la seconda fase (Play-in Gold o Play-in Out) con un punteggio ricavato dal bilancio delle dieci sfide già disputate nella prima fase con le altre qualificate provenienti dal medesimo girone.

Ogni squadra giocherà perciò 34 incontri e al termine si procederà a stilare due classifiche: le prime otto del gruppo Play-in Gold daranno vita ai playoff promozione (dal 4 maggio), le altre concluderanno la stagione. Le prime tre del girone Play-in Out saranno salve mentre le classificate dal quarto all’undicesimo posto disputeranno i playout, su due turni, con due retrocessioni che si sommeranno alla dodicesima classificata, condannata fin da subito alla C.