I Lions Bisceglie lanciano la sfida alla capolista Piazza Armerina

I Lions Bisceglie lanciano la sfida alla capolista Piazza Armerina nel quartultimo turno della fase Play-in Gold del campionato di Serie B2, match in cui gli uomini di Saputo saranno impegnati a partire dalle 18:00 odierne sul parquet del PalaSport di Ruvo per rincorrere l’obiettivo play-off.

I nerazzurri arrivano alla partita casalinga in un brutto momento di forma, reduci da tre sconfitte consecutive che hanno rallentato di molto la rincorsa play-off dei biscegliesi. Dip e compagni devono quindi ribaltare la situazione corrente e ritrovare quell’equilibrio mentale e prestazionale che serve per arrivare ai risultati sperati.

L’avversario però è il peggiore possibile, perché al PalaSport di Ruvo arriva la nuova capolista del campionato, quella Piazza Armerina che già all’andata è stata capace di imporsi sui nerazzurri e che, con sette affermazioni in otto incontri, si è guadagnata la testa del campionato; dimostrandosi una formazione ostica e preparata ad ogni evenienza che la post-season può presentare.

L’incontro sarà diretto da Paolo Carotenuto di Boscotrecase (Napoli) e Stefano Pezzella di Arzano (Napoli). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Maria Pia Ventura di Gravina (cronometrista), Giuseppe Minafra di Ruvo (addetto ai 24”), Aldo Casamassima di Canosa di Puglia e Michele Ventura di Gravina (statistici).